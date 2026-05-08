Šuvajevs: pēc dronu incidenta svarīgāka ir kļūdu analīze, nevis atbildīgā meklēšana
Pēc ceturtdienas rītā Latgalē notikušā dronu incidenta svarīgāka par atbildīgā meklēšanu ir kļūdu analīze, sacīja "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Komentējot Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) paziņojumu, ka viņa 11. maijā uzaicinājusi aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P) uz sarunu par dronu incidentu risinājumiem, Šuvajevs sacīja, ka jau vairākkārt redzēts, ka jautājumos par "Progresīvo" ministriem izteiktiem demisijas pieprasījumiem premjere runā izvairīgi.
Naftas produktu uzglabāšanas objekta teritorija, kur nokrita drons
Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas produktu rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
Šuvajevs norādīja, ka arī viņš varētu pieprasīt iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim (JV) ierasties "Progresīvo" Saeimas frakcijā un prasīt skaidrot, kāpēc Rēzeknes iedzīvotāji nesekoja norādījumiem un ko tas liecina par civilās aizsardzības gatavību. "Tomēr uzskatu, ka šobrīd svarīgāk ir izanalizēt kļūdas, tās atzīt un strādāt, lai tās novērstu nākotnē," akcentēja Šuvajevs.
Premjeres skatījumā valdības piešķirtais apjomīgais finansējums aizsardzībai - ap diviem miljardiem eiro - nozīmē lielāku nozares atbildību pret sabiedrību.
Siliņa piektdien intervijā Latvijas Radio tieši neatbildēja uz jautājumu par Sprūda iespējamu demisiju, taču kritizēja ministra rīcību un uzsvēra, ka nozares atbildība pie šāda finansējuma pieaug. Viņa atzina, ka iedzīvotāju apziņošana nav bijusi apmierinoša, un solīja ar ministru tuvākajā laikā pārrunāt situāciju.
Premjere uzsvēra, ka, lai gan bruņoto spēku spēja reaģēt uz gaisa telpas apdraudējumu ir pozitīva, iedzīvotājus nedrīkst atstāt bez savlaicīgas informācijas. Vēlāk sociālajos tīklos Siliņa pavēstīja, ka Sprūds uz sarunu aicināts 11. maijā.
Arī pats ministrs atzina, ka šūnu apraides brīdinājums, iespējams, bijis novēlots, un solīja izvērtēt rīcību un nepieciešamības gadījumā pilnveidot procesu.
Jau ziņots, ka ceturtdienas rītā Latvijā no Krievijas ielidoja vairāki droni, no kuriem vismaz viens nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Iedzīvotāji apkaimē brīdinājuma ziņojumus saņēma pēc notikušā.