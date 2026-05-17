Daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus.
Vietām iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Laika prognoze svētdienai
Latvijā svētdien debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs arī saule.
Daudzviet palaikam līs, no pēcpusdienas vietām austrumu rajonos iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš.
Valsts teritorijā gaidāmi gaisa temperatūras kontrasti - plašā valsts daļā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +11…+16 grādu robežās, galējos austrumu rajonos gaiss iesils līdz +19…+24 grādiem, savukārt vietām piekrastes rajonos būs tikai ap +10 grādiem.
Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni no ziemeļrietumiem, ziemeļiem, un gaiss iesils līdz +10…+12 grādiem.