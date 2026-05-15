FOTO: Liepājas muzejā atklāta franču mākslinieces Martinas Lafonas izstāde

No Dienvidkurzemes brunčiem līdz latvju dainām: Liepājā atklāta franču mākslinieces izstāde
Ceturtdien, 14. maijā, Liepājas muzeja mazajā izstāžu zālē Kūrmājas pr. 16/18 tika atklāta franču mākslinieces Martinas Lafonas (Martine Lafon) izstāde ...
Ceturtdien, 14. maijā, Liepājas muzeja mazajā izstāžu zālē Kūrmājas pr. 16/18 tika atklāta franču mākslinieces Martinas Lafonas (Martine Lafon) izstāde “Kur saulīte ziemu tek” (Là où le Soleil roule en Hiver), kas veltīta sarkanās krāsas simbolikai Kurzemes kultūras mantojumā.
Kā informē Liepājas muzejā, izstādes nosaukums “Kur saulīte ziemu tek” aizgūts no latviešu tautasdziesmas rindas, atklājot saules simbolikas nozīmi latviešu kultūrā un tās saikni ar gadskārtu ritumu, ainavu un cilvēka dzīves pieredzi. Šī simbolika cieši savijas arī ar izstādē aplūkotajiem Dienvidkurzemes tautastērpiem, rotām un latvju dainām.
Izstādes atklāšanā māksliniece stāstīja par savu ilgstošo interesi par sarkanās krāsas nozīmi kultūrā, identitātē un sievietes dzīvē. Sarkanās krāsas pētniecībai Martina Lafona pievērsusies jau kopš 1987. gada. Māksliniece atzina, ka sarkanā krāsa viņai kā francūzietei ir īpaši tuva, jo tā ir arī viena no Francijas karoga krāsām. Ainavas un sarkanās krāsas jautājums ir divi galvenie virzieni, kas caurvij viņas radošo darbību.
Uzzinot, ka latviešu, īpaši Dienvidkurzemes tautastērpos dominē sarkanā krāsa, māksliniece pievērsās padziļinātai šīs tēmas izpētei. 2024. gada rudenī un 2025. gada vasarā Martina Lafona vairākkārt viesojās Liepājas muzejā, pētot muzeja krājumā esošos Dienvidkurzemes tautastērpu brunčus un aksesuārus. Nedēļas garumā viņa zīmēja brunčus, pētīja jostas, saktas un vainagus, savukārt daļa no izstādē eksponētajiem darbiem tapuši, māksliniecei uzturoties Liepājas muzejā un Kurzemē.
Pirmās viesošanās laikā māksliniece apmeklēja arī Ventspils muzeju, Kuldīgas novada muzeju un Alsungas amatu māju, iepazīstot suitu tradicionālo tērpu kolekcijas, aušanas un rokdarbu tradīcijas. 2025. gada augustā Martina Lafona piedalījās radošajā rezidencē “Piezīmes malās” Nīkrācē, kur tapa darbs “Nīkrāces rullis”.
Radošo meklējumu laikā māksliniece atklāja, ka arī Francijā glabājas Dienvidkurzemes tautastērpi un aksesuāri, kas sākotnēji 1939. gadā uzdāvināti muzejam Parīzē un vēlāk nonākuši Eiropas un Vidusjūras civilizāciju muzeja (MUCEM) kolekcijā Marseļā. Šobrīd Martina Lafona turpina pētījumus arī MUCEM muzeja krātuvēs Francijā.
Izstādē skatāmi īpaši šai izstādei radīti uz zīdpapīra veidoti lielformāta darbi, estampi, izšuvumi un citi jaundarbi, kuros savijas Kurzemes etnogrāfija, latvju dainas un mākslinieces personīgais skatījums uz Latvijas kultūras mantojumu. Pie katras darbu sērijas apmeklētājiem pieejama paplašināta anotācija, kas sniedz ieskatu darbu tapšanas procesā un mākslinieces radošajā koncepcijā.
Izstādi papildina Kurzemes novada etnogrāfisko priekšmetu oriģināli no Liepājas muzeja krājuma.
Izstāde “Kur saulīte ziemu tek / Là où le Soleil roule en Hiver” Liepājas muzejā, mazajā izstāžu zālē, Kūrmājas pr. 16/18 skatāma līdz 28. jūnijam.