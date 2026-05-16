FOTO: godina Talsu florbola komandu
Talsu novada pašvaldība sveica “Talsu NSS/Krauzers” par izcilo sezonu, kurā komanda ieguva bronzu “Elvi” virslīgā un kļuva par Latvijas–Igaunijas apvienotās līgas čempioniem, abās izšķirošajās spēlēs pārspējot Kocēnu “Rubeni”. Svinīgajā pieņemšanā tika godināts arī spēlējošais treneris Artis Raitums un pasniegts Pateicības raksts par ieguldījumu florbola attīstībā un Talsu novada vārda popularizēšanā.
6. maijā Talsu Tautas nama Tornīša zālē pašvaldības vadība godināja „Talsu NSS/Krauzers” florbola komandu, kas 11. aprīlī „Elvi” florbola virslīgā vīriešiem kļuva par bronzas medaļnieci un Rīgā notikušajā Superfinālā ar 10:5 pieveica Kocēnu komandu „Rubene”.
Bet ar to komandas panākumi nebeidzās – 19. aprīlī par Latvijas un Igaunijas apvienotās florbola līgas čempioni kļuva „Talsu NSS/Krauzers”, kas Igaunijas pilsētā Jogevā notikušajā finālmačā ar 10:4 atkal uzvarēja Kocēnu „Rubenes” komandu. Talsu komandas spēlējošais treneris ir Artis Raitums.
Svinīgajā pieņemšanā domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš komandai pasniedza Talsu novada Pateicības rakstu par ieguldījumu komandu sporta attīstībā un Talsu novada tēla popularizēšanu Latvijā un Baltijā. Komandas dalībniekus sveica arī Talsu Mūzikas skolas talantīgie audzēkņi ar muzikālu priekšnesumu.
Savukārt izpilddirektore Marika Grohjacka pauda gandarījumu par komandas sasniegumiem, uzsverot trenera ieguldījumu florbola attīstībā, novērtējot viņa atgriešanos dzimtajā pilsētā, lai veiktu sirdsdarbu. Savukārt komanda „Talsu NSS/Krauzers” pasniedza iegūto bronzas medaļu domes priekšsēdētājam par klātbūtni un atbalstu.
FOTO: Talsu novada pašvaldība