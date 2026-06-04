Brazīlietis Felipe Gabriels saņēmis Latvijas pilsoņa pasi
Brazīliešu izcelsmes multimākslinieks Felipe Gabriels dus Santuss-Šaviers šodien saņēmis Latvijas pilsoņa pasi. Par to viņš paziņojis sociālajos tīklos.
“Šodien es turu rokās vairāk nekā tikai Latvijas pilsoņa pasi. Tā ir 11 gadu neatlaidības, ticības un smaga darba simbols,” raksta Felipe.
Viņš pateicies ikvienam, kurš bijis daļa no šī ceļa, uzsverot, ka nedrīkst padoties, jo “sapņi piepildās tiem, kuri turpina iet uz priekšu”. “Šis ir tikai sākums. Paldies Dievam par visu, ko esmu piedzīvojis šajā ceļā. Lai Dievs svētī Latviju,” ierakstā norāda Felipe.
Jau vēstīts, ka Saeima ceturtdien, 21. maijā, par Latvijas pilsoni atzina brazīliešu izcelsmes multimākslinieku Felipi Gabrielu dus Santusu-Šavieru. Saeimas informācija liecina, ka Felipe Latvijā dzīvo kopš 2015. gada, ikdienā lieto latviešu valodu, izjūt piederību Latvijas sabiedrībai un vēlas turpināt veicināt Latvijas kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves attīstību.
Atbalstu viņa uzņemšanai Latvijas pilsonībā sniegušas vairākas sporta federācijas, sabiedriskās organizācijas, kā arī sporta un kultūras jomas pārstāvji, norādot uz viņa ieguldījumu Latvijas sporta un tēla popularizēšanā.