Pierobežas apslēptais dārgums: Top 7 vietas Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”.
Šim Ziemeļvidzemes reģionam ir raksturīgs izteikti paugurains reljefs, ar īpaši stāvām nogāzēm, ezeriem, viensētām, mežu puduriem un masīviem – tas viss veido unikālu mozaīkainavu. Alūksnes novads šopavasar aicina izbaudīt septiņas gleznainākās vietas Veclaicenē, kas atstās vēlmi palikt šeit ilgāk.
1. Viens no iespaidīgākajiem ainavu vērošanas punktiem – Kornetu skatu tornis Dzērves kalna virsotnē
No šī skatu torņa paveras lielisks panorāmas skats uz Kornetu-Peļļu gravu un īpaši ainavisks skats uz Kornetu ezeru virkni, kā arī Igaunijas pierobežas apkārtni. Pavasaris ir vislabākais laiks, kad turp doties, jo, pirms salapojuši koki, te paveras visplašākais skats uz ezeriem! No torņa virsotnes iespējams saskatīt pat Baltijas augstāko virsotni – Munameģi, kas atrodas vien pusstundas brauciena attālumā!
2. Drusku pilskalns - stāvākais pilskalns Latvijā
Veclaicenes apvidus ir bagāts arī ar kultūrvēsturiskiem objektiem un teikām apvītām vietām. Drusku pilskalns piedāvā gan ielūkoties senā vēsturē, gan pastaigāties pa apkārt esošajiem pastaigu maršrutiem, kas ved cauri pauguriem, mežiem un pļavām. Kāpiens var būt arī izaicinošs, tomēr pastkartītes cienīgās ainavas nevienu neatstās vienaldzīgu!
3. Dēliņkalna apkārtne
Veclaicene ir absolūta dabas mīļotāju meka un Dēliņkalns, kas ir augstākais punkts reģionā, piedāvā gan pastaigu maršrutus, gan iespēju ļauties klusuma valdzinājumam – vienkārši veroties tālumā no Dēliņkalna skatu torņa augšas, vai apsēžoties uz soliņa torņa pakājē.
4. Tuvāk debesīm - Opekalna baznīca
18. gadsimtā celtais dievnams ir visaugstāk virs jūras līmeņa esošā baznīca Latvijā. Tā ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis, turklāt, baznīcas iekšienē atrodas vēl trīs Valsts mākslas pieminekļi – altāris, ērģeles un kancele. Te atrodas ne tikai ainavisks panorāmas skats uz apkārtni, bet arī Strūves ģeodēziskā loka punkts “Oppekaln”.
5. Katiņkalns un “Pupsikbānis”
Šis objekts kļūst arvien pieprasītāks to ceļotāju vidū, kuri novērtē ilgtspējīgu un aizraujošu atpūtu. Te pieejami dažādi izklaides objekti, piknika vieta un skatu platforma ainavas baudīšanai. Katiņkalna viesiem ir iespēja arī izbraukt amizantā piedzīvojumā ar “Pupsikbāni” – maršruti ved pa ceļiem un neceļiem Latvijas-Igaunijas pierobežā, kur ar automašīnu klāt netikt!
6. Raipala ezera dabas taka – dabas un kultūrvēstures izziņas maršruts
Kornetu ezeru virknes dziļākais ezers vilina ar ainaviskiem krastiem, un mierpilniem ūdeņiem, kas īpaši skaisti rotājas saullēktu un saulrietu stundās. Te iespējams arī baudīt laivošanu, putnu vērošanu un citas sezonālas aktivitātes. Raipala ezera dabas taka ved gar interesantiem kultūrvēsturiskiem objektiem – Mišu medus muzeju, Laknu ūdensdzirnavām u.c. Pastaigu takā ietilpst arī 2,5 km garais Veselības maršruts ar 10 informatīviem stendiem aktīvākai pastaigai.
7. Kultūras un radošuma rezidence - Ziemeru muiža
Ziemeru muižas radošo gaisotni tagad iespējams baudīt ikvienam, jo jau vairāk kā 20 gadus muižas īpašniece ir režisore Dita Balčus ar ģimeni. Viņi aicina apciemot muižu un rūpējas par to, lai katrs viesis sajustu ēkas īpašo atmosfēru. Aicinām sekot līdzi jaunumiem Ziemeru muižā, jo vasaras sezona solās būt darbīga ar saviesīgiem kultūras notikumiem.