Lietuvas policija atvainojas par nepareiza cilvēka foto publicēšanu, meklējot Latvijas bankomātu apzadzējus
Lietuvas policija ceturtdien atvainojusies par to, ka publicējusi nepareiza cilvēka fotoattēlu, vēršoties ar lūgumu palīdzēt atrast personas, kuras tur aizdomās par naudas zagšanu no bankomātiem Latvijā un kuras aizbraukušas uz Lietuvu.
"Mēs atvainojamies par kļūdu, mēs saņēmām informāciju, ka vienā no fotogrāfijām attēlotā persona nav saistīta ar šo notikumu, tāpēc mēs izdzēsām šo fotogrāfiju un lūdzam to nepublicēt publiski. Cita persona (attēlā) joprojām ir pazudusi," pavēstīja Lietuvas policija.
Komentāros tika norādīts, ka sākotnēji publicētajā fotogrāfijā bija vīrietis, kurš jau gadu dzīvo Šrilankā un nekādi nevarēja būt saistīts ar šiem noziegumiem.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Lietuvas policija ceturtdien izvērsusi vērienīgu meklēšanas operāciju Pasvales rajonā, lai aizturētu divas personas, kuras tiek turētas aizdomās par zādzībām no bankomātiem Latvijas teritorijā, liecina Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu sniegtā informācija. Saskaņā ar sākotnējo informāciju šodien, 14. maijā, ap plkst. 11.46 Lietuvas policija saņēmusi ziņas no Latvijas kolēģiem par personām, kuras pēc iespējamu zādzību izdarīšanas Latvijā šķērsojušas robežu un iebraukušas Lietuvas Republikas teritorijā.
Reaģējot uz saņemto informāciju, Lietuvas policija operatīvi ieviesusi rīcības plānu "Aizturēšana". Operācijas gaitā Pasvales rajonā likumsargiem jau izdevies atrast aizdomās turamo personu izmantoto transportlīdzekli, taču pašas personas vēl nav atrastas. Lietuvas policija lūgusi sabiedrības palīdzību par zādzībām no bankomātiem aizdomās turēto vīriešu meklēšanā.
Savukārt Latvijas policija informē, ka iepriekš sāktā kriminālprocesā saistībā ar naudas zādzību gadījumiem no bankomātiem noskaidrotas iespējamās vainīgās personas un šorīt īstenoti personu aizturēšanas pasākumi, tostarp pārrobežu vajāšana, kuras laikā personas šķērsoja Latvijas–Lietuvas robežu. Šobrīd kopā ar Lietuvas policijas kolēģiem turpinās darbs, tostarp personu meklēšanas pasākumi, tāpēc pagaidām Valsts policija no plašākiem komentāriem atturas, bet sniegs informāciju, tiklīdz tas būs iespējams.
Ikviens, kura rīcībā ir informācija par attēlā redzamo personu, aicināts ziņot policijai, zvanot pa tālruni 112.