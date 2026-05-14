Lietuvas policija izvērsusi vērienīgu Latvijā par zādzībām no bankomātiem aizdomās turēto meklēšanas operāciju
Lietuvas policija ceturtdien izvērsusi vērienīgu meklēšanas operāciju Pasvales rajonā, lai aizturētu divas personas, kuras tiek turētas aizdomās par zādzībām no bankomātiem Latvijas teritorijā, liecina Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu sniegtā informācija.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju šodien, 14. maijā, ap plkst. 11.46 Lietuvas policija saņēmusi ziņas no Latvijas kolēģiem par personām, kuras pēc iespējamu zādzību izdarīšanas Latvijā šķērsojušas robežu un iebraukušas Lietuvas Republikas teritorijā.
Reaģējot uz saņemto informāciju, Lietuvas policija operatīvi ieviesusi rīcības plānu "Aizturēšana". Operācijas gaitā Pasvales rajonā likumsargiem jau izdevies atrast aizdomās turamo personu izmantoto transportlīdzekli, taču pašas personas vēl nav atrastas.
Lietuvas policija lūgusi sabiedrības palīdzību par zādzībām no bankomātiem aizdomās turēto vīriešu meklēšanā.
Savukārt Latvijas policija informē, ka iepriekš sāktā kriminālprocesā saistībā ar naudas zādzību gadījumiem no bankomātiem noskaidrotas iespējamās vainīgās personas un šorīt īstenoti personu aizturēšanas pasākumi, tostarp pārrobežu vajāšana, kuras laikā personas šķērsoja Latvijas–Lietuvas robežu.
Šobrīd kopā ar Lietuvas policijas kolēģiem turpinās darbs, tostarp personu meklēšanas pasākumi, tāpēc pagaidām Valsts policija no plašākiem komentāriem atturas, bet sniegs informāciju, tiklīdz tas būs iespējams.
Valsts policija aicina aplūkot vīriešu fotogrāfijas, un, ja jūsu rīcībā ir informācija par šīm personām, aicinām ziņot policijai, zvanot pa tālruni 112.