Liepājā jaunajā peldsezonā atkal plīvos Zilie karogi
Liepājā jaunajā peldsezonā Zilais karogs piešķirts peldvietām “Pie Stadiona” un “Dienvidrietumi”, kā arī LSEZ jahtu ostai “Liepāja Marina”, apliecinot augstus ūdens kvalitātes, drošības un vides pārvaldības standartus. Svinīgā pacelšana notiks 20. maijā, kurā tiks prezentēti arī skolēnu piekrastes monitoringa pētījuma rezultāti.
Sākoties jaunajai peldsezonai, arī šogad Liepājā plīvos Zilie karogi – pasaulē atpazīstamākais tūrisma un vides kvalitātes ekosertifikāts, kas apliecina augstus standartus ūdens kvalitātes, drošības, vides pārvaldības un vides izglītības jomās.
2026. gada sezonā Zilais karogs piešķirts divām Liepājas peldvietām – “Pie Stadiona” un “Dienvidrietumi”, kā arī LSEZ jahtu ostai “Liepāja Marina”.
Zilā karoga iegūšana apliecina, ka pašvaldība un apsaimniekotāji pirms katras peldsezonas veic mērķtiecīgu darbu infrastruktūras uzlabošanā, glābšanas dienestu gatavības nodrošināšanā, vides kvalitātes uzraudzībā un sabiedrības izglītošanā par vides aizsardzības jautājumiem.
Zilā karoga svinīgā pacelšana notiks 2026. gada 20. maijā plkst. 12.00 Liepājas Centrālajā glābšanas stacijā. Pēc karoga pacelšanas Liepājas Valsts ģimnāzijas 11. un 12. klašu skolēni iepazīstinās klātesošos ar šī pavasara piekrastes monitoringa pētījuma rezultātiem.
Piekrastes pētījums tika uzsākts 22. aprīlī – Zemes dienā, kad visā pasaulē tiek aktualizēta vides aizsardzības nozīme. Pētījumā piedalās Liepājas Valsts ģimnāzijas skolēni – dabas entuziasti, kuri veic piekrastes monitoringu posmā no Roņu ielas līdz Jūrmalas ielai.
Pētījuma laikā piekrastes teritorijā izveidoti parauglaukumi dažādos attālumos no jūras, lai analizētu smilšu sastāvu un cilvēka darbības ietekmi dažādās pludmales zonās. Katrā parauglaukumā tiek ievākti smilšu paraugi, kas vēlāk tiek sijāti un analizēti, identificējot antropogēnas izcelsmes materiālus – dažādus atkritumu fragmentus un citus cilvēka darbības radītus piesārņotājus.
Iegūtie dati palīdz novērtēt cilvēka ietekmi uz piekrastes vidi, identificēt iespējamos riskus pludmales apmeklētājiem un veicina sabiedrības izpratni par atbildīgu rīcību pludmalē.
Aicinām iedzīvotājus un interesentus piedalīties Zilā karoga pacelšanas pasākumā un uzzināt jauniešu veiktā piekrastes pētījuma rezultātus.
Zilais karogs ir brīvprātīga, starptautiskas sabiedriskas organizācijas – Vides izglītības fonda – pārziņā esoša programma, kas radīta, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību piekrastes un ūdens vides apsaimniekošanā.
Zilā karoga kritēriju izpildi uzrauga Liepājas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Vides nodaļa. Par Liepājas pludmales apsaimniekošanu katru vasaras sezonu gādā pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", kas nodrošina peldvietu labiekārtojumu, pieejamību un apsaimniekošanu. Par peldvietu apmeklētāju drošību rūpējas Pludmales glābšanas dienests. Tāpat oficiālās peldsezonas laikā tiek veikti peldūdens kvalitātes mērījumi.
Peldsezonas laikā no 15. maija līdz 15. septembrim darbojas arī Liepājas pludmales pieejamības komplekss, kas sniedz iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem ar bērniem baudīt atpūtu pludmalē. Iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti izmantot kompleksa pakalpojumus katru dienu no plkst. 11.00 līdz 19.00.