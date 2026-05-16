"Amerikāņu pīrāga" aktieris šķiras no slavenās sievas pēc 18 laulības gadiem
Šie abi aktieri satikās filmas “Mana labākā drauga meitene” (“My Best Friend's Girl”) uzņemšanas laikā un kopā audzina divus dēlus, taču pāris tagad ir šķīries.
Komēdijas "Amerikāņu pīrāgs" zvaigzne Džeisons Bigss un aktrise Dženija Mollena nolēmuši šķirties pēc 18 laulībā pavadītiem gadiem. Viņiem ir divi dēli – Lāzlo (8) un Sids (12).
Pārstāvis apstiprinājis, ka laulība ir izirusi, taču šķiršanās notikusi miermīlīgā gaisotnē. Avots izdevumam “People” sacīja: "Viņi joprojām ir ļoti saistīti. Es nešaubos, ka viņi saglabās lielisku draudzību."
Viņu draudzība esot tik cieša, ka šķirtais pāris pat nesen nosvinējis Bigsa 48. dzimšanas dienu kopā kā ģimene.
TV un filmu aktrise Dženija Mollena (46) un Džeisons Bigss iepazinās filmas “Mana labākā drauga meitene” uzņemšanas laikā 2007. gadā. Viņi saderinājās 2008. gada janvārī un apprecējās Losandželosā tā paša gada aprīlī.
Viņu pirmais dēls Sids piedzima 2014. gada februārī, bet Lāzlo – 2017. gada oktobrī. Pēc pirmajiem kopdzīves gadiem Losandželosā, pāris pārdeva īpašumu un pārcēlās uz dzīvi Ņujorkā, kur mitinās aizvien.
Dženija pēdējo reizi soctīklos rakstīja par Džeisonu pagājušā gada maijā, kad atzīmēja viņa dzimšanas dienu: "Mēs bijām precējušies, bet es joprojām gandrīz neko par tevi nezināju. Piemēram, es uzzināju, ka tu ienīsti pārsteigumus. Par laimi, mēs pārvarējām šo šķērsli. Laimīgu 47. dzimšanas dienu, apsolu, ka neko neesmu ieplānojusi.”
Pāris nesen piedalījies 2026. gadā izdotajā komēdijā “Influenced”, kopā ar Gvinetu Paltrovu, Drū Berimoru un Metu Deimonu, kuri filmā atveidoja paši sevi.
Bigss kļuva slavens kā Džims Levenstains ļoti veiksmīgajās “Amerikāņu pīrāga” filmās, kas tapa laika posmā no 1999. līdz 2012. gadam. Pirmā franšīzes komēdija tika uzņemta ar budžetu nedaudz virs 10 miljoniem ASV dolāru un ieņēmumiem 235 miljonu dolāru apmērā.
Kopumā tapušas četras filmas, bet franšīzes ietekmē radīti arī vairāki atvasināti projekti, tostarp piecas video formātā izlaistas filmas no 2005. līdz 2020. gadam. Bigss atzinis, ka “vienmēr tiek runāts” par piektās oriģinālās filmas tapšanu.
Aktieris atklāj, ka parādījis savam vecākajam dēlam smieklīgo ainu, kur viņa atveidotais Džims izmēģina seksuālās kustības uz pīrāga, pirms viņu pieķer tēvs. Džūlijas Kaninghemas šovā Džeisons Bigss atklāja: "Viņi bija dzirdējuši nostāstus par “Amerikāņu pīrāgu” un pīrāgu, un jautāja: 'Tēti, ko tu izdarīji ar pīrāgu?' Man nācās parunāt ar vecāko dēlu. Patiesībā es parādīju viņam ainu. Mēs ar Dženiju apspriedāmies un nolēmām – 'Gribam būt soli priekšā šai situācijai.'"