Alūksnē sākta Pilssalas tilta paneļu montāža, tāpēc drošības nolūkos aizliegta ūdens transporta kustība zem tilta.
Novadu ziņas
Šodien 11:04
Aizliedz laivot zem Pillsalas tilta Alūksnes ezerā
Alūksnē sākta Pilssalas tilta paneļu montāža, tāpēc drošības nolūkos aizliegta ūdens transporta kustība zem tilta; satiksme novirzīta zem Tempļakalna gājēju tilta, kas remonta laikā nodrošina arī piekļuvi Pilssalai.
Pilssalas tiltam Alūksnes ezerā ir sākta paneļu montāža, tādēļ pašvaldība atgādina, ka sakarā ar tilta remontu ūdens transporta līdzekļu kustība drošības nolūkā zem tā IR AIZLIEGTA. Visa laivu un citu ūdens transporta līdzekļu kustība organizējama zem Tempļakalna ielas gājēju tilta.
Gājējiem un riteņbraucējiem savukārt pašvaldība atgādina, ka tilta remonta laikā Pilssala un tajā esošie sporta, atpūtas un apskates objekti pašlaik ir sasniedzami pa Tempļakalna gājēju tiltu.