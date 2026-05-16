Austrumu slimnīcā māsu vidējais darba stāžs ir 16 gadi
Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) māsu vidējais darba stāžs ir 16 gadi, bet ilggadējākās māsas darba pieredze pārsniedz 50 gadus, informēja slimnīcā.
RAKUS pašlaik strādā 2281 aprūpes komandas darbinieks, tai skaitā 1277 māsas, 386 māsu palīgi un 618 sanitāri. Kopumā 64 māsām ir maģistra grāds, bet 577 māsām - bakalaura grāds.
Atzīmējot Starptautisko Māsu dienu, Austrumu slimnīca pasākumā "Mūsu māsas, mūsu nākotne" godinājusi 44 veselības aprūpes profesionāļus par ieguldījumu pacientu aprūpē, māsu profesijas attīstībā, aprūpes kvalitātes pilnveidošanā, izglītībā un zināšanu pārnesē.
Slimnīcas apbalvojums "Dzīvības zvaigzne" par nozīmīgu ieguldījumu māsu profesijas attīstībā un aprūpes procesu pilnveidošanā šogad piešķirts 11 aprūpes profesionālēm. Īpašie pateicības raksti par nozīmīgu ieguldījumu slimnīcas darbā pasniegti trīs māsām, bet pateicības rakstus saņēmuši vēl 17 māsu palīgi un sanitāri.
Savukārt Mācību centra apbalvojums "Gudrā Pūce", ko piešķir par aprūpes personāla iesaisti izglītībā, profesionālajā pilnveidē un zināšanu pārnesē, šogad pasniegts 13 māsām.
RAKUS valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns uzsver, ka slimnīcas kvalitāti veido cilvēki, un māsām tajā ir īpaša nozīme, jo māsu zināšanas, precizitāte un spēja būt līdzās pacientam ir vērtība, kuru nav iespējams aizstāt.
Savukārt Austrumu slimnīcas aprūpes direktore Inese Budzila norāda, ka mūsdienu aprūpes profesionāļu loma veselības aprūpē kļūst arvien plašāka un nozīmīgāka. Māsas ikdienā redz pacientu kopumā, pamana pārmaiņas viņa stāvoklī, koordinē aprūpes procesu un ir būtisks atbalsts gan pacientam, gan ārstniecības komandai.
Viņa uzsver, ka slimnīcas uzdevums ir turpināt stiprināt aprūpes profesijas nozīmi, veicināt profesionālo izaugsmi un radīt vidi, kurā aprūpes komanda var pilnvērtīgi izmantot savas zināšanas un pieredzi pacientu labā.