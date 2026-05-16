Slepena izlūkošanas lidmašīna riņķo virs Baltijas valstīm: nosaukti iemesli, kāpēc izvēlēts tieši šāds maršruts
Otrdien, 14. maijā, Francijas Gaisa spēku iznīcinātājs Mirage 2000D piesaistīja starptautisku uzmanību, veicot neparastu izlūkošanas lidojumu gar Krievijas, Baltkrievijas un Kaļiņingradas apgabala robežām, kā arī sasniedzot Baltijas valstis.
Militārās aviācijas ekspertu vērtējumā tas nebija parasts patrulējošs lidojums — lidmašīnā atradās augsto tehnoloģiju radioelektroniskās izlūkošanas iekārta ASTAC, kas paredzēta pretinieka radaru un pretgaisa aizsardzības sistēmu signālu pārķeršanai.
14. maijā Francijas izlūkošanas iznīcinātājs Dassault Mirage 2000D, pacēlies no Polijas, lidoja pa trajektoriju, kas kartē izveidoja skaidru līniju gar visvājāk aizsargātajiem NATO austrumu robežas posmiem.
Lidojums notika tiešā tuvumā gan militāri militarizētajam Krievijas Kaļiņingradas apgabalam un Baltkrievijas gaisa telpai, gan arī pie kontinentalās Krievijas rietumu robežas.
Šāda maršruta izvēle nav nejauša. Militārās aviācijas novērotāju ieskatā viss liecina, ka lidmašīna veica misiju, kuras mērķis bija radioelektroniskās izlūkošanas (ELINT) datu vākšana, izmantojot speciālu ASTAC konteineru.
Mirage 2000D RMV de l'Armée de l'Air et de l'Espace 🇫🇷 en vol (12h58 GMT+2, 14 mai 2026) au-dessus des Baltes et de la Pologne. Vu le tracé longeant la Russie, la Biélorussie et l'exclave de Kaliningrad, très certainement équipé d'un pod ASTAC (ELINT). pic.twitter.com/jbNIWX939o— Gaétan Powis (@GaetanPowis) May 14, 2026
#AAE french dassault mirage 2000D seen on the flight radar yesterday, departure and return at amari air base QDE estonia - this looks like a nato patrol route and interesting to be trackable. #CARNAC11 #3B75D7 #NATO pic.twitter.com/We6cZdgWrI— wip. (@alternativewip) May 15, 2026
Kas ir ASTAC un ko tas dara?
ASTAC (franču valodā — Analyseur de Signaux TACtiques) ir modernā radioelektroniskās izlūkošanas sistēma, kas lidmašīnu pārvērš tā dēvētajā "elektroniskajā ausī" debesīs. Tā galvenais uzdevums nav fotografēt, bet gan "uzklausīt" elektromagnētisko vidi.
Vienkāršāk sakot, ASTAC sistēma vāc informāciju par:
- Pretinieka radariem: nosaka, kur atrodas radari, kādās frekvencēs tie darbojas un kāda veida tie ir;
- Pretgaisa aizsardzības sistēmām: kartē zenītraķešu kompleksu, piemēram, S-300 un S-400, darbību un gatavību;
- Militāriem sakaru tīkliem: seko militārajai saziņai un datu apmaiņai.
Šādas misijas NATO reālā laikā sniedz priekšstatu par Krievijas militāro aktivitāti un iespējām spriedzes reģionos.
Kāpēc tieši šī maršruta izvēle?
Lidmašīnas trajektorija tika izvēlēta stratēģiski, lai vāktu datus par vienu no visvairāk militarizētajiem Eiropas reģioniem — Kaļiņingradas apgabalu. Krievija tur koncentrējusi ievērojamas militārās spējas, tostarp:
- modernās pretgaisa aizsardzības sistēmas S-300 un S-400;
- piekrastes raķešu kompleksus;
- jaudīgas radioelektroniskās kaujas un traucējumu stacijas;
- galvenās bāzes un Baltijas flotes vienības.
Izlūkošanas lidojums ļauj NATO novērtēt, kuri radari šobrīd ir aktīvi, kā Krievijas sistēmas reaģē uz sabiedroto lidmašīnas tuvošanos, kā arī kādas frekvences un darbības režīmi tiek izmantoti. Šī ir neatsverama informācija, lai novērstu potenciālu konfliktu un plānotu pašu aizsardzības spējas, vēsta "Postimees.ee".
Mirage 2000D — modernizēta uzbrukuma un izlūkošanas platforma
Lai gan "Dassault Mirage 2000D" sākotnēji tika izstrādāts kā uzbrukuma lidmašīna, Francija modernizēja tā versiju RMV (Rénové à Mi-Vie, jeb "modernizēts dzīves cikla vidū") par daudzfunkcionālu platformu. Atjauninājumi ietver modernāku aviāciju, jaunas ieroču sistēmas un, kas šajā gadījumā ir īpaši svarīgi — spēju nēsāt speciālus izlūkošanas konteinerus, piemēram, ASTAC.
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā NATO būtiski palielināja izlūkošanas lidojumu biežumu savā austrumu flangā. Līdzīgas misijas, kurās piedalās franču "Mirage" lidmašīnas, kā arī citu sabiedroto valstu lidmašīnas, kļuvušas praktiski ikdienas sastāvdaļa alianseas atturēšanas un aizsardzības politikā, kuras ietvaros tiek rūpīgi novērota katra Krievijas militārā pārvietošanās.