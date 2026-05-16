Kurās nozarēs Latvijas iedzīvotāji visbiežāk norēķinās skaidrā naudā? Aptaujas dati
Iedzīvotāji visbiežāk skaidrā naudā norēķinās tirgū vai gadatirgos, kā arī skaistumkopšanas pakalpojumu nozarē, liecina "Luminor Bank" veiktā aptauja.
Aptaujas dati atklāj, ka 39% gadījumu nepieciešamība pēc skaidras naudas maksājumiem iedzīvotājiem rodas tirgū un gadatirgos, jo nav bijis iespējams norēķināties ar karti.
Biežāk to norāda iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem, no kuriem vairāk nekā puse jeb 55% iedzīvotāju atzīmējuši tirgu kā galveno vietu skaidras naudas darījumiem.
Otra biežākā joma, kur iedzīvotāji maksā ar skaidru naudu, ir skaistumkopšanas nozare, piemēram, frizieris, manikīrs, kosmetologs, un šādu atbildi norādījuši 25% aptaujāto. Visbiežāk to atzīmējušas sievietes.
Aptauja rāda, ka iedzīvotāji skaidru naudu salīdzinoši bieži izmanto arī mazos veikalos vai tirdzniecības vietās (9%), autoservisos vai šūšanas darbnīcās (8%), kā arī pasākumos, festivālos un pilsētas svētkos (4%).
Tikai 9% Latvijas iedzīvotāju norāda, ka viņi parasti skaidru naudu neizmanto nemaz, un visbiežāk to pauž jauni cilvēki līdz 29 gadiem.
Aizvadītajā gadā maksājumu jeb POS termināļu skaits Latvijā "Luminor Bank" klientu vidū pieaudzis par 10%, liecina bankas dati. Aug ne tikai bezskaidras naudas maksājumu termināļu skaits, bet arī norēķinos tērētās summas.
Latvijā vidējā summa par vienu darījumu 2025. gadā pieauga par 14%, sasniedzot 19 eiro, kas daļēji varētu būt skaidrojams arī ar cenu pieaugumu.
"Luminor Bank" aptauja Latvijā veikta 2026. gada aprīlī sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat", aptaujājot 1010 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.