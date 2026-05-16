Siguldā pie Gaujas bērniem izsniegs bezmaksas peldēšanas vestes, glābēji dežūrēs tikai dienas laikā
Siguldas Gaujas pludmalē peldsezonā no 15. maija līdz 15. septembrim drošību nodrošinās pašvaldības policijas glābēji ar videonovērošanu un regulāru audio apziņošanu. Bērniem būs pieejamas bezmaksas peldēšanas vestes, bet glābēji dežūrēs tikai noteiktos laikos.
Bērnu drošībai nepieciešamības gadījumā pie Pašvaldības policijas darbiniekiem-glābējiem būs pieejamas speciāli bērniem paredzētas bezmaksas peldēšanas vestes. Tās ir vieglākas par glābšanas vestēm, ērtāk pielāgojamas un piemērotas peldēšanas iemaņu apguvei, nevis tikai noturēšanai virs ūdens. Bērnu peldēšanas vestēm ir drošības josta, ko sastiprināt starp bērna kājām, vestes ir piemērotas tieši bērnu drošībai un kustībām.
Rūpējoties par atpūtnieku drošību, Gaujas peldvietā tiks nodrošināta peldēšanas sektora videonovērošana; pludmalē būs dzirdama regulāra audio apziņošana, kas atgādinās rūpēties par drošību.
Glābēji Siguldas pilsētas oficiālajā pludmalē pie Gaujas dežūrēs: * no 15. maija līdz 31. maijam un no 1. septembra līdz 15. septembrim no plkst. 11.00 līdz 15.00; no 1. jūnija līdz 31. augustam no plkst. 10.00 līdz 18.00.