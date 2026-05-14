Šodien var notikt Saeimas balsojums par neuzticības izteikšanu Siliņai
Opozīcijas politiķi strādā uz to, lai jau šodien varētu notikt Saeimas balsojums par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV), apstiprināja pašlaik opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.
Tavars gan pieļāva, ka Saeimas uzticības balsojums Siliņas valdībai varētu notikt arī vēlāk. Saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli par demisijas pieprasījumu Saeimas kārtējā sēdē var balsot ne ātrāk kā piecas dienas pēc lēmuma projekta iesniegšanas, bet ir iespējams arī sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi.
Tikmēr Nacionālā apvienība (NA) šodien uz sarunu par jaunas valdības veidošanu aicinājusi līdzšinējās koalīcijas dalībnieci Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un opozīcijā esošo AS, atzina NA valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone.
Deputāte norādīja, ka tikšanās varētu notikt ceturtdienas pēcpusdienā. Tas esot atkarīgs no tā, kā veiksies ar rītdienas Saeimas sēdē izskatāmajiem jautājumiem, pauda Indriksone.
Indriksone pauda, ka NA joprojām ir gatava uzņemties jaunās valdības veidošanu. Līdzīgi izteikušies arī AS līderi.
Viņa norādīja, ka "Jaunā vienotība" (JV) šobrīd uz tikšanos nav aicināta. "Šobrīd uzrunājām AS un ZZS uz pirmo sarunu, jo tie ir mūsu tuvākie sadarbības partneri," teica Indriksone, norādot, ka JV vadītā valdība šobrīd formāli nav demisionējusi.
Šī Saeimas sasaukuma sākumā AS bija iebildumi pret kopīgu darbu ar ZZS, bet vēlāk šādas "sarkanās līnijas" tika padzēstas, paužot, ka JV "normalizējusi" sadarbību ar ZZS. NA frakcijā pašlaik ir 12 deputāti, AS - 13, bet ZZS - oficiāli 16, bet partija rēķinoties ar 18 balsīm, tātad bez ceturtā partnera vairākumu nodrošināt nav iespējams. Iepriekš Saeimā bijuši arī balsojumi, kur šī trijotne balsojusi kopā ar "Latvija pirmajā vietā", šādos gadījumos pamatā "Progresīvajiem" veltot kritiku ZZS par nebalsošanu kopā ar līdzšinējo koalīciju.
Neoficiāli aģentūra LETA noskaidroja, ka "Apvienotais saraksts" piedalīsies NA rīkotajās sarunās, taču pašlaik to vairāk skatot kā sākotnēju sanākšanu, lai pārrunātu situāciju un risinājumus.
Jau ziņots, ka opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" (AS) vāc parakstus Siliņas valdības demisijai un ir gatavi uzņemties jaunās valdības vadīšanu. Viņiem grasās pievienoties arī Nacionālā apvienība, savukārt "Progresīvie" un "Latvija pirmajā vietā" politiķi nebija gatavi iesniegt demisijas pieprasījumu.
Kā ziņots, valdības koalīcijā ietilpstošie "Progresīvie" aicinājuši Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi un Saeimā mudinās opozīcijas spēkus balsot par Siliņas valdības demisiju. Pēc tikšanās ar Siliņu "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs teica, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas - Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Vaicāts, kāpēc "Progresīvie" paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka "Progresīvajiem" ir deviņi deputātu mandāti, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.
Kā vēstīts, konflikts starp premjeres pārstāvēto "Jauno vienotību" un "Progresīvajiem" samilza svētdienas vakarā pēc Siliņas paziņojuma par aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) atbrīvošanu no amata vienlaikus ar viņa paša paziņojumu par atkāpšanos. Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.
Koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim bija izdevies vienoties par darba turpināšanu.
Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība.