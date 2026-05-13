Skolnieces bojāeja Bauskas novadā aktualizē drošību pie skolēnu autobusiem
Pēc traģiskā negadījuma Bauskas novadā, kur, atgriežoties no ekskursijas un izkāpjot no skolēnu autobusa, zem cita auto riteņiem dzīvību zaudēja Īslīces pamatskolas skolniece, pašvaldība aicina pedagogus runāt ar skolēniem par drošību, informēja pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Baiba Šumina.
Viņa stāstīja, ka pirmdienas rītā visām novada skolām izsūtīja atgādinājumu ar skolēniem pārrunāt drošības jautājumus, tajā skaitā atgādināt par ceļu satiksmes noteikumiem.
Viņas rīcībā esot informācija, ka 8. maija vakarā pirms izkāpšanas no autobusa gan skolotāja, gan autobusa šoferis bija bērnus piekodinājuši būt uzmanīgiem un, pirms šķērsot ceļu, pārliecināties, ka netuvojas automašīnas. "Man nav pamata neuzticēties saviem darbiniekiem, kuri ir pieredzējuši un atbildīgi pilda darba pienākumus, taču tas šajā reizē nepaglāba no nelaimes," pauda Šumina.
Runājot par atbalstu skolēniem pēc tik traģiska negadījuma, Īslīces pamatskola noorganizējusi, ka pirmdien pie viņiem ieradās krīzes centra psihologu komanda, kas runāja ar bērniem, skolotājiem un bojā gājušās meitenes vecākiem, stāstīja Izglītības nodaļas vadītāja. Savukārt Sociālā dienesta darbinieki viņu informējuši, ka diviem skolēniem tiek sniegta psiholoģiskā palīdzība.
Šumina atzina, ka maija otrajā pusē visas klases stundas ir veltītas drošības jautājumu atkārtošanai pirms bērni dodas vasaras brīvlaikā. Klašu audzinātāji platformā "e-klase" arī vecākiem lūdz mājās ar bērniem pārrunāt to, cik svarīgi ir ievērot noteikumus.
Mācību gada laikā policijas darbinieki apmeklē skolas un runā ar bērniem par drošības jautājumiem. "Mēs tiešām esam darījuši daudz, lai bērni zinātu drošības noteikumus, mācētu rīkoties," pauda Šumina.
Viņa personīgi atbalsta privāto iniciatīvu sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv", kur sākta parakstu vākšana par stingriem ierobežojumiem transportlīdzekļu kustībai brīdī, kad skolēnu autobuss ir apstājies bērnu uzņemšanai vai izkāpšanai.
Kā vēstīts, iniciatīvas pārstāve Anete Aizbalte uzskata, ka pašreizējie Ceļu satiksmes noteikumi uzliek neproporcionāli lielu atbildību bērnam un autobusa vadītājam, taču nesniedz viņiem reālus rīkus drošības garantēšanai. Aizbalte uzskata, ka noteikums samazināt ātrumu, tuvojoties bērnu grupas autobusam, praktiski dzīvē nestrādā.
Viņa uzsver, ka iniciatīvas mērķis ir ieviest Latvijā starptautiski atzītu un efektīvu skolas autobusu drošības modeli, mainot satiksmes kultūru ilgtermiņā un tiesisko regulējumu tā, lai bērnu grupu autobuss kļūtu par "neaizskaramu un drošu zonu" uz ceļa, kuras tuvumā jebkāda cita kustība apstājas, līdz bērni ir drošībā.
Iniciatīvā rosināts grozīt Ceļu satiksmes noteikumus, nosakot obligātu prasību visiem transportlīdzekļu vadītājiem pilnībā apstāties vai samazināt ātrumu līdz soļu ātrumam, ja skolēnu autobuss ir apstājies bērnu uzņemšanai vai izkāpšanai un ir aktivizējis speciālos gaismas signālus un izvērsis atstarojošo "STOP" zīmi. Kustību drīkstētu atsākt tikai tad, kad autobuss būtu aizvēris durvis un izslēdzis speciālos signālus, kā arī ieslēdzis virzienrādi, ka vēlas sākt vai ir sācis kustību.
Vienlaikus rosināts papildināt noteikumus par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, nosakot, ka visiem autobusiem, kas veic bērnu grupu pārvadājumus, jābūt aprīkotiem ar izbīdāmu, gaismu atstarojošu "STOP" signāla sviru autobusa kreisajā pusē vai rīkojuma zīmi "STOP" pavadonim vai šoferim.
Iniciatīvas autori arī aicina izstrādāt un iekļaut obligātu specifisku moduli autovadītāju apmācībās par bērnu grupu pārvadāšanas drošības protokoliem. Tas nodrošinās, ka šoferi ir sagatavoti un zina savas tiesības un pienākumus satiksmes apturēšanā bērnu iekāpšanas un izkāpšanas laikā, uzsvērts iniciatīvā.
Tāpat viņi aicina valsts līmenī veikt izglītojošo darbu ar bērniem par drošu izkāpšanu un transportlīdzekļu autovadītājiem par jauno kārtību.
Iniciatīvas autori uzsver, ka rosinātais nav neiespējams, un iniciatīva balstās uz citu valstu veiksmīgo pieredzi.
Tiek uzsvērts, ka tādējādi sabiedrība iegūs drošāku un prognozējamāku vidi. Tiks noņemta nesamērīga un nepanesama atbildības nasta no bērniem, kā arī no autobusu vadītājiem, kuriem šobrīd neesot rīku bērnu drošības garantēšanai. Tāpat tiks novērstas iespējamās traģēdijas, kas saistītas ar bērnu notriekšanu pie skolēnu autobusiem.