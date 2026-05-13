Pašpasludinātais “Šveices karalis” sagādā īstas galvassāpes varasiestādēm
Pašpasludinātais "Šveicas karalis" Jonass Lauviners sagādājis īstas galvassāpes vietējām varasiestādēm - izmantojot robu Šveices likumdošanā, viņš ieguvis desmitiem zemes īpašumu, kuriem nav īpašnieku.
31 gadu vecais šveicietis Jonass Lauviners 2019. gadā sev Bernes baznīcā sarīkoja kronēšanas ceremoniju, pēc kuras viņš publiski dēvē sevi par karali Jonasu I. “Šveicē karaļa loma ir ļoti īpaša, jo sabiedrībā tā īsti netiek pieņemta. Šis ir ļoti pretrunīgs temats,” medijiem atklāj "Šveices pirmais monarhs".
Lai gan daudzi viņu uzskata par ekscentrisku jokdari, Lauviners savu “karaļa” statusu uztver nopietni - viņš publiskos pasākumos parādās greznā militārā tērpā ar zelta kroni galvā, vīrietim ir sava “impērijas banka”, īpaša monēta un pat apsardzes komanda. “Es neesmu konstitucionāls monarhs. Esmu simbolisks monarhs. Šveicē ir karalis, un tas esmu es — karalis Jonass,” viņš norāda.
Pēdējās desmitgades laikā Lauviners izmantojis Šveices likumu, kas ļauj ikvienam pieteikt īpašumā zemi bez reģistrēta saimnieka. Šādā veidā viņš ieguvis aptuveni 150 zemes gabalus visā valstī, kopumā vairāk nekā 117 000 kvadrātmetru platībā. Starp tiem ir arī 83 ceļi. “Vairāk nekā 5000 cilvēku dienā brauc pa man piederošajiem ceļiem uz savām mājām,” norāda "karalis".
Tieši ceļi kļuvuši par galveno konfliktu avotu ar vietējām pašvaldībām. Piemēram, Geuenzē ciema amatpersonas vēlas atgūt vienu no Lauvinera īpašumā esošajām ielām, taču viņš par to pieprasījis vai nu 150 000 Šveices franku [164 tūkstošus eiro], vai arī pieprasījis pārdēvēt to par “Lauvinera ielu”. Vietējais jurists Loriss Fabricio Mainardi apsūdzējis "karali" peļņas gūšanā uz citu rēķina. “Viņa operetes cienīgā izrāde mani neinteresē. Mani kaitina tas, ka viņš cenšas izdarīt spiedienu uz cilvēkiem, kuri atrodas neaizsargātā situācijā,” uzsvēris jurists.
Savukārt pats Lauviners uzskata, ka viņa rīcība ir pilnībā likumīga un kritiķi vienkārši apskauž viņa ideju. “Tas ir tik smieklīgi. Viņi vienkārši ir greizsirdīgi, ka paši par to neiedomājās,” viņš norādīja. Lauviners uzsvēra, ka maksa par ceļu izmantošanu nepieciešama uzturēšanas izmaksu segšanai, nevis peļņai. “Vienīgais, ko es iekasēju [par saviem autoceļiem], ir uzturēšanas maksa. Es negūstu peļņu no šiem ceļiem,” apgalvoja pašpasludinātais karalis.
Jāpiebilst, ka Lauvineram īpašumu pārvaldīšana kļuvusi par viņa ikdienas darbu. “Tas ir pilna laika darbs - nav viegli uzturēt 149 zemes gabalus,” viņš atzina. Vienlaikus vīrietis aktīvi iesaistās politikā — 2024. gadā viņš tika ievēlēts Burgdorfas pilsētas domē, kandidējot kā neatkarīgais ar vārdu “Karalis Jonass Lauviners”. Tagad viņš vēlas startēt arī valsts līmeņa politikā. “Es mēģināšu visu,” viņš sacīja, piebilstot, ka ilgtermiņā tomēr sapņo par mierīgu dzīvi “kādā pludmalē”.