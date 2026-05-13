Medību kamera Beļavas mežos fiksē lāci.
Šodien 18:29
Beļavas pusē manīts lācis - iedzīvotājiem jāievēro īpaša piesardzība
Beļavas pusē pēdējā laikā novērota lāča klātbūtne, informē Ļaudonas pagasta pārvalde.
Pārvaldē norāda, ka saņemta informācija arī par postījumiem dravā – lācis izpostījis sešas bišu saimes.
Beļavas izpostītās bišu saimes.
Iedzīvotāji aicināti būt piesardzīgiem, īpaši uzturoties mežos, viensētās un dodoties pastaigās dabā. Sastopot lāci, nevajadzētu tam tuvoties, mēģināt dzīvnieku fotografēt vai pievilināt. Tā vietā jāsaglabā miers un lēnām jāatkāpjas.
Tāpat iedzīvotāji aicināti neskrienēt, turēt suņus pavadā un neatstāt dabā pārtikas atliekas, kas varētu piesaistīt savvaļas dzīvniekus.
Pagasta pārvaldē atgādina, ka lāči parasti izvairās no cilvēkiem, tomēr tie ir savvaļas dzīvnieki, tādēļ, sastopot tos, svarīga ir mierīga un piesardzīga rīcība.