Meža kapos Rīgā notiek aizdomīgas lietas; vientuļās sievietes brīdina piesargāties
Kādas vecāka gadagājuma sievietes kapsētas apmeklējums Rīgā beidzās ar zādzību un nezināmu personu mēģinājumu izņemt naudu no viņas bankas kartes — tagad iedzīvotāji tiek brīdināti par noziedzniekiem, kuri starp kapu kopiņām izseko vientuļus apmeklētājus.
Sociālajos tīklos izplatās satraucošs stāsts par vairākām zādzībām Rīgas Meža kapos. Diskusiju izraisīja kāda vīrieša publicēts video, kurā viņš pastāsta, ka par upuri kļuvusi viņa māte.
Pēc viņa teiktā, sieviete uz kapiem devās viena. Kādā brīdī viņa atstāja somu ar mantām uz soliņa pie kapa un uz īsu brīdi aizgāja pēc ūdens. Kad viņa atgriezās, mantu vairs nebija.
Par laimi, pensionāre telefonu bija paņēmusi līdzi. Viņa nekavējoties piezvanīja dēlam, un ģimene ātri sazinājās ar banku, lai bloķētu kartes. Vēlāk bankas darbinieki apstiprināja, ka ļaundari jau bija mēģinājuši izņemt naudu no kontiem.
Pēc notikušā cietušie izsauca policiju un vērsās arī kapsētas administrācijā. Tur, kā apgalvo video autors, viņiem esot paziņots, ka šis jau ir piektais līdzīgs gadījums nedēļas laikā.
"Darbojas grupa. Visticamāk, viņi medī vientuļas sievietes. Pastāstiet savām mammām un vecmāmiņām, lai viņas ir piesardzīgas un neņem uz kapiem skaidru naudu," brīdināja vīrietis.
Stāsts izraisījis plašu reakciju komentāros. Daudzi Latvijas iedzīvotāji apgalvo, ka līdzīgas zādzības notiek jau vairākus gadus — un ne tikai Meža kapos. "Katru gadu tādi gadījumi notiek," raksta kāda lietotāja.
Citi atceras līdzīgus gadījumus Iļģuciema kapos, Bolderājas un citās Rīgas kapsētās. Daži apgalvo, ka paši ir saskārušies ar zādzību mēģinājumiem vai pazīst cilvēkus, kuri kļuvuši par upuriem.
Īpaši emocionālas diskusijas raisās par vecāka gadagājuma sieviešu bailēm apmeklēt kapsētas vienatnē. "Es tagad vairs neeju, baidos. No tādiem neliešiem var sagaidīt visu ko," atzīst kāda komentētāja.
Daži lietotāji apraksta arī iespējamos aizdomās turamos. Kāda sieviete stāsta par garu, kalsnu vīrieti ar ādas somu, kurš it kā staigā starp kapu kopiņām, izliekoties par parastu apmeklētāju. "Man šķiet, ka viņš zog, noslēpj mantas pie kapu vietām un pēc tam izliekas, ka izrāda līdzjūtību," viņa raksta.
Daudzi komentētāji atzīst, ka šādu stāstu dēļ jau sen ir mainījuši savus ieradumus: uz kapsētu ņem tikai pašu nepieciešamāko, izmanto mugursomas somu vietā un neatlaiž mantas no rokām pat uz dažām sekundēm. "Es pat darbojos pie kapa, mugursomu nenovelkot," dalās kāda sieviete.
Vienlaikus daļa lietotāju norāda, ka problēma nav tikai zādzībās. Cilvēki atceras, ka iepriekšējos gados kapsētās notikuši arī nopietnāki uzbrukumi, tāpēc iesaka vecāka gadagājuma radiniekiem turp doties vieniem pašiem. "Nekas vairs nav svēts"; "Līdz kam mēs esam nonākuši" - ar šādiem vārdiem iedzīvotāji raksturo notiekošo.