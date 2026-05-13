Vai Izraēla varēja ietekmēt “Eirovīzijas” rezultātus? Organizatori sola stingrāku uzraudzību
“Eirovīzijas” dziesmu konkursa direktors Martins Grīns norāda, ka organizatori balsošanas tendences vēro “ļoti, ļoti rūpīgi” pēc tam, kad izskanējušas bažas par Izraēlas iespējām ietekmēt pagājušā gada konkursa rezultātus.
Dažas raidorganizācijas apgalvoja, ka ieraksti sociālajos tīklos Izraēlas valdības kontos, kuros cilvēki tika mudināti balsot vairākas reizes, varētu būt ietekmējuši rezultātu.
Konkursa direktors Martins Grīns BBC sacīja, ka piekrīt — “daļa no dažu raidorganizāciju īstenotās popularizēšanas bija nedaudz nesamērīga”.
Šī situācija rosinājusi pārskatīt šā gada konkursa balsošanas procedūras, un Grīns piebilda, ka ikviens, kurš neievēros noteikumus, nonāks “pastiprinātā uzmanībā”.
Eiropas Raidorganizāciju apvienība jeb EBU, kas rīko konkursu, jau izteikusi oficiālu brīdinājumu Izraēlas raidorganizācijai “Kan” pēc tam, kad tās konkursants pagājušajā nedēļas nogalē publicēja video, kuros faniem norādīja “balsot 10 reizes par Izraēlu”.
“Eirovīzija” paziņoja, ka, tās ieskatā, šie ieraksti neatbilst “konkursa garam”, un uzdeva tos dzēst.
Vaicāts, vai Izraēlas pārstāvi par turpmākiem pārkāpumiem varētu diskvalificēt, Grīns atbildēja: “Līdz tam vēl ir ļoti tālu.”
“Ja rodas problēma, mēs sākam sarunu un mēģinām to atrisināt draudzīgi, neķeroties uzreiz pie sankcijām,” viņš sacīja. “Mēs savā ziņā ceram pasaulei parādīt, ka konfliktus šobrīd var risināt koleģiāli.”
Izraēla bija viena no desmit valstīm, kas otrdienas vakarā Vīnē, Austrijā, pirmajā “Eirovīzijas” pusfinālā kvalificējās šā gada lielajam finālam.
Tomēr pusfinālu balsošanas dati netiks publiskoti līdz brīdim, kad būs noslēdzies galvenais konkurss.
Izraēlas pārstāvis Noams Betans ar savu mīlas balādi “Michelle” ir viens no šā gada konkursa favorītiem.
Jautājumi par pagājušā gada rezultātiem radās pēc tam, kad Izraēla ieguva pirmo vietu skatītāju balsojumā, lai gan no nacionālajām žūrijām saņēma tikai 60 punktus. Žūrijas atsevišķi piešķir punktus, vērtējot dziesmas kompozicionālās kvalitātes.
Izraēla 83% no saviem punktiem saņēma no skatītājiem, kamēr uzvarētāja Austrija no skatītāju balsojuma ieguva tikai 41% punktu.
Mediji ziņoja, ka Izraēlas valdības reklāmas aģentūra apmaksājusi tiešsaistes reklāmas un mudinājusi sociālo tīklu lietotājus atbalstīt Izraēlas dziesmu, parādot, kā nobalsot maksimāli atļautās 20 reizes.
EBU paziņoja, ka nav atradusi pierādījumus pārkāpumiem, tomēr novembrī apstiprināja jaunus noteikumus. Tie paredzēja samazināt maksimālo balsojumu skaitu uz pusi — līdz 10 balsīm —, kā arī atturēt trešās puses, tostarp valdības, no “nesamērīgām popularizēšanas kampaņām”.
Tāpat tagad noteikts, ka cilvēkiem, kuri balso tiešsaistē, obligāti jānorāda maksājumu kartes dati, lai pārliecinātos, ka balsis patiešām tiek nodotas no tās valsts, kurā tās iesniegtas.
Žūrijas balsojums atgriezies arī konkursa pusfinālu posmā. Iepriekš tas tika atcelts pēc tam, kad 2022. gada konkursā Turīnā, Itālijā, tika atklāts, ka sešas žūrijas savstarpēji apmainījušās ar balsīm.
Neraugoties uz to, Grīns sacīja, ka uzticas pašreizējās sistēmas godīgumam. “Mēs esam ļoti konsekventi,” viņš teica. “Mums ir viena no labākajām publiskā balsojuma sistēmām pasaulē. Tā ir godīga, patiesa un droša.”
“Cilvēki var mēģināt darīt, ko vien vēlas. Viņi neko nespēs ietekmēt.”