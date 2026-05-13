Zelenskis: Krievija veikusi vienu no masīvākajiem dronu triecieniem pret Ukrainu
Krievijas karaspēks trešdien veicis vienu no masīvākajiem un ilgstošākajiem dronu triecieniem, uz Ukrainu raidot vairāk nekā 800 dronu, sociālajos tīklos pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Šodien krievi visu dienu ir raidījuši šahedu viļņus pret mūsu reģioniem, cita starpā mērķtiecīgi uzbrūkot reģioniem, kas atrodas vistuvāk NATO valstu robežām," pauda prezidents.
"Jau ir bijuši trāpījumi Aizkarpatos, Ļvivas apgabalā, Volīnijā, kā arī Ivanofrankivskā un Rivnes apgabalā," norādīja Zelenskis.
"Diemžēl ir trāpījumi arī daudzos citos mūsu apgabalos," viņš piebilda.
"Šobrīd ir zināms par desmitiem ievainoto, un viņu vidū ir arī bērni. Diemžēl seši cilvēki ir gājuši bojā. Izsaku līdzjūtību ģimenēm un tuviniekiem," pauda prezidents.
"Kopš dienas sākuma jau ir bijuši vismaz 800 Krievijas droni, un uzbrukums turpinās, mūsu valsts gaisa telpā droni ielido vēl," norādīja Zelenskis.
Uzbrukums notiek dienā, kad ASV prezidents Donalds Tramps ieradies vizītē Ķīnā, atgādināja prezidents.
"Šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā brīdī Krievija acīmredzami mēģina sabojāt kopējo politisko fonu un pievērst uzmanību savam ļaunumam - mēģina to darīt, upurējot ukraiņu dzīvības un Ukrainas infrastruktūru," klāstīja Zelenskis.
"Kā liecina mūsu izlūkdienestu informācija, pēc visiem dronu viļņiem ir pilnīgi iespējama arī raķešu palaišana pret Ukrainu," piebilda Zelenskis.
Ukrainas gaisa spēki paziņoja, ka Krievija no plkst. 8.00 līdz 18.30 pēc Kijivas laika uz Ukrainas pilsētām palaida 753 dažāda veida bezpilota lidaparātus, kopumā vairāk nekā 892 bezpilota lidaparātus, ieskaitot nakts uzbrukumus.
"Galvenais trieciena virziens ir valsts rietumu reģioni! Uzbrukuma īpatnība - ienaidnieks kārtējo reizi izmantoja Baltkrievijas un Moldovas teritoriju, lai veiktu trieciendronu lidojumus Ukrainas virzienā," teikts Gaisa spēku paziņojumā.
Saskaņā ar provizoriskiem datiem pretgaisa aizsardzības spēki visā valstī notrieca 710 bezpilota lidaparātus.
"Tika reģistrēti 36 triecienlidaparātu trāpījumi, kā arī notriekto dronu atlūzu nokrišana 26 vietās.