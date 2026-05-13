FOTO: mākslas muzejā “Rīgas birža” pasniegtas “Baltijas balvas”

Sumināti “Baltijas balvas” laureāti un mūža ieguldījuma balvas saņēmēji
Mākslas muzejā "Rīgas birža" šodien norisinājās "Baltijas balvas/Baltic Awards" apbalvošanas ceremonija, informēja Ineses Galantes fondā.
Balvas pasniegtas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvjiem par ieguldījumu mākslas, zinātnes un arhitektūras attīstībā, izceļot reģiona nozīmīgumu Eiropas kontekstā.
"Baltijas balvu/Baltic Awards" šogad pasniedza Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu mākslā un mūzikā un Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā.
Tāpat ceremonijas laikā pasniegtas balvas par mūža ieguldījumu sabiedrības labā un Lietuvas Nacionālās operas un baleta speciālbalva "Baltic Awards the Opera Rising Star".
Kandidātus izvirzīja Igaunijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Arhitektu savienība, Lietuvas Blakustiesību asociācija "Agata", Lietuvas Nacionālais operas un baleta teātris un Lietuvas Mākslas akadēmija. Ikvienu pretendentu vērtēja, pamatojoties uz personas ieguldījuma nozīmīgumu, inovāciju un rezonējošo ietekmi Baltijas un Eiropas kultūras kontekstā.
Igaunijas Zinātņu akadēmija nominācijā par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē izvirzījusi profesori Anni Kahru, profesori Marisu Lānu un profesoru Ilo Nīnemetsu.
Latvijas Arhitektu savienība nominācijā par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā izvirzījusi arhitektu biroju "Ēter", "MADE arhitekti" un "Lauder Architects".
Lietuvas Blakustiesību asociācija nominācijai par nozīmīgu ieguldījumu mūzikā izvirzījusi soprānu Asmiku Grigorjanu, diriģentu Modestu Pitrēnu un tenoru Edgaru Montvidu.
Lietuvas Mākslas akadēmija nominācijai par nozīmīgu ieguldījumu mākslā izvirzījusi brāļus Aļģirdu un Remiģiju Gataveckus, mākslinieci Severiju Inčirauskaiti-Krjaunevičieni un mākslinieku Julijonu Urbonu.
Lietuvas Nacionālais operas un baleta teātris speciālbalvai "Baltic Awards the Opera Rising Star" nominējis baleta mākslinieku Edvinu Jakoni, komponisti Žibokli Martinaitīti un soprānu Gabrieli Bukini.
Ineses Galantes fondā norāda, ka "Baltijas balva/ Baltic Awards" ir projekts, kura mērķis ir kļūt par platformu izcilu sasniegumu novērtēšanai Baltijas valstīs.