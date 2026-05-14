VIDEO: Latvijas pilsonis Sergejs intervijā propagandistei nosauc galveno "katalizatoru" aizbraukšanai uz Baltkrieviju
Intervijā baltkrievu propagandistei Latvijas pilsonis Sergejs Borisovs, kurš sevi dēvē par uzņēmēju, kā galveno pārcelšanās no Latvijas iemeslu nosauc pārāk lielo skaitu Ukrainas karogu un okupācijas pieminekļa demontāžu Uzvaras parkā.
Vīrietis pauda uzskatu, ka Ukrainas karogu ir kļuvis pārāk daudz, un vispār viņš esot Latvijas patriots, tāpēc gribot, lai visur būtu tikai Latvijas simboli. Borisovs apgalvo, ka Ukrainas karogi ir izkārti Latvijas karogu vietā, kas ir meli. Tie atrodas viens otram blakus.
"Par pārcelšanās katalizatoru kļuva 2022. gada 24. februāris. No rīta mēs pamodāmies citā valstī, mēs krievu cilvēki pamodāmies citā valstī. Ar kaut kādu nesaprotamu prieku Latvijas karogu vietā mēs sākām redzēt Ukrainas karogus. Es neesmu pret cilvēkiem, bet kāpēc tik daudz un tādā veidā? Šis jautājums mani nepameta līdz brīdim, kamēr neaizbraucu no Latvijas. Pats galvenais iemesls bija pieminekļa krišana. To nogāza."
"Latvijā viss, ko mēs redzam, ir svešs. "Rīgas piena kombināts" - krieviem; "Latvijas finieris" - sen jau somiem (skandināviem) pieder. (..) Lūdzu, godīgi publicējiet kaut vienu uzņēmumu Latvijā, kas simtprocentīgi pieder latviešiem. Nav tādu. Par ko vispār ir runa."
Intervijā Borisovs izsaka apgalvojumus, kas nav patiesība, piemēram, viņš apgalvo, ka "Latvijas finieris" pieder somiem. Tālāk Borisovs palūdza nosaukt kaut vienu uzņēmumu ar 100% Latvijas kapitālu. Taču patiesībā šādu uzņēmumu ir daudz.
Piemēram: AS "Latvijas Finieris" (saplākšņa un kokskaidu plātņu ražošana; SIA "Depo DIY" (būvmateriālu un mājas preču mazumtirdzniecības tīkls); SIA "Mikrotīkls" (datoru un tīkla iekārtu ražošana (zīmols MikroTik); AS "UPB" (būvniecības un industriālā holdinga kompānija); SIA "Aerodium" (vertikālo vēja tuneļu ražotājs) un vēl daudzi citi.
