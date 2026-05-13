Arī Tramps prognozē, ka karš Ukrainā "ir ļoti tuvu beigām"
Neilgi pēc tam, kad Krievijas vadonis Vladimirs Putins paziņoja, ka karadarbība Ukrainā tuvojas noslēgumam, ar analogu paziņojumu nācis klajā ASV prezidents Donalds Tramps.
Dodoties vizītē uz Ķīnu, viņš žurnālistiem pauda, ka tic iespējai panākt vienošanos starp Maskavu un Kijivu. “Karš Ukrainā, manuprāt, ir ļoti tuvu beigām,” sacīja Tramps, gan neatklājot iespējamo sarunu detaļas vai konkrētus nosacījumus iespējamam mierizlīgumam.
Trampa izteikumi izskanēja neilgi pēc ASV starpniecībā panāktā trīs dienu pamiera beigām. Pamiers ilga no 9. līdz 11. maijam, taču tas netika pilnībā ievērots. Ukraina bija rosinājusi to pagarināt, tomēr Krievija priekšlikumu noraidīja un pēc pamiera beigām atsāka plašus uzbrukumus Ukrainai.
Jau ziņots, ka arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins pēdējās dienās izteicies, ka karš tuvojas noslēgumam. Tomēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis viņa paustos apgalvojumus vērtēja skeptiski, uzsverot, ka Krievija nav izrādījusi patiesu vēlmi izbeigt karu un, gluži pretēji - gatavojas jauniem uzbrukumiem. Zelenskis nosodīja pēdējos triecienus Ukrainas pilsētām, norādot, ka tie apliecina Maskavas nevēlēšanos panākt mieru.
Kaut arī pamiera laikā tālas darbības raķešu un dronu uzbrukumu intensitāte abās pusēs bija nedaudz samazinājusies, smagas kaujas turpinājās gandrīz visā 1500 kilometru garajā frontes līnijā. Pēc pamiera beigām Krievija atkal pastiprināja triecienus Ukrainas teritorijā. Ukrainas amatpersonas ziņoja, ka Dņipropetrovskas apgabalā uzbrukumos nogalināti vismaz seši cilvēki.
Aizvadītās nakts laikā Krievija pret Ukrainu raidīja vairāk nekā 200 dronus. Uzbrukumos cieta civilā infrastruktūra, tostarp daudzdzīvokļu nami, enerģētikas objekti un bērnudārzs. Ukrainas valdība uzsvērusi, ka šādi uzbrukumi vēlreiz apliecina nepieciešamību saglabāt starptautisko spiedienu uz Maskavu un turpināt militāro palīdzību Ukrainai.
Tikmēr Vašingtonā turpinās diskusijas par ASV atbalstu Ukrainai. ASV Senātā notikušajās debatēs par Pentagona budžetu izskanēja jautājumi par 400 miljonu dolāru palīdzības plānu Ukrainai. Senatore Džīna Šahīna kritizēja Vašingtonas nostājas mīkstināšanos pret Krieviju, vienlaikus norādot, ka Maskava turpina karu Ukrainā un sadarbojas ar Irānu.