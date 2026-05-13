Nākamnedēļ gaiss varētu iesilt līdz +30 grādiem
Sinoptiķi pavēstījuši, ka pastāv iespēja, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā varētu paaugstināties līdz pat +30 grādiem.
Kā vēsta sinoptiķi, nedēļas beigās un nākamās nedēļas sākumā Latvija atradīsies uz robežas starp vēsu gaisu rietumos un karstumu austrumos. Ja vējš iegriezīsies no austrumiem, gaisa temperatūra Latvijā var pietuvoties +30 grādiem, bet ja vējš pūtīs no ziemeļiem vai ziemeļrietumiem - tas nesīs vēsu gaisu no jūras.
Runājot par šīs nedēļas laikapstākļiem, sinoptiķi norāda, ka nakts uz ceturtdienu būs dzestra, - debesīm skaidrojoties, gaiss atdzisīs līdz +2..+7 grādiem, vietām gaidāma salna zāles virskārtā. Ceturtdienas pēcpusdienā gaiss iesils līdz +13..+18 grādiem. Piektdien un sestdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +18..+23 grādiem, vēsāks būs vietām piekrastē.
Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, dažviet - īpaši Kurzemē - īslaicīgi līs un dārdēs pērkons, sestdien un svētdien iespējami plašāki nokrišņi. Vējš galvenokārt būs lēns.