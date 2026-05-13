INDEXO Grupas neto peļņa pirmajā ceturksnī sasniedz 143 tūkstošus eiro
Īstenojoties uzņēmuma ilgtermiņa stratēģijai, finanšu pakalpojumu grupa INDEXO, kas ietver pensiju pārvaldes virzienu, INDEXO Banku un finanšu tehnoloģiju uzņēmumu DelfinGroup, šī gada pirmajā ceturksnī ir sasniegusi neto peļņu 143 tūkstošu eiro apmērā. Saskaņā ar grupas pirmā ceturkšņa konsolidēto neauditēto pārskatu, INDEXO pensiju pārvaldes virziens uzrādīja 489 tūkstošu neto peļņu, kas ir par 26.6% vairāk salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmajiem trim mēnešiem. Tikmēr INDEXO Bankas zaudējumi šī gada pirmajā ceturksnī bija 2,25 miljoni eiro, bet INDEXO meitas uzņēmuma DelfinGroup peļņa bija 2,81 miljons eiro no kuras 71,52% ir attiecināmi uz INDEXO Grupu atbilstoši tās līdzdalības lielumam.
Šī gada pirmo trīs mēnešu rādītāji ir pirmā reize, kad INDEXO Grupa savā pārskatā konsolidē DelfinGroup rezultātus.
“Šī gada pirmais ceturksnis ir pirmais, kuru INDEXO Grupa noslēdza ar konsolidēto neto peļņu. Tas ir pagrieziena punkts INDEXO Grupas izaugsmes ceļā un redzam, ka agrāk veiktās investīcijas attīstībā sāk atmaksāties. Šie rezultāti atspoguļo stratēģiju, ko izvirzījām, uzsākot bankas darbību, proti, mēs veidojam līdzsvarotu dažādu finanšu pakalpojumu grupu, kurā ienesīgākie darbības virzieni finansē bankas izaugsmi līdz brīdim, kad banka pati sasniedz rentabilitāti. Savukārt bankas attīstība ir balstīta uz vērienīgu kreditēšanas apjomu palielināšanu. Šī gada pirmo trīs mēnešu konsolidētais rezultāts parāda, ka mūsu vairāku savstarpēji papildinošo pīlāru modelis sāk darboties atbilstoši iecerētajam,” saka Henrik Karmo, IPAS INDEXO Valdes priekšsēdētājs un viens no grupas dibinātājiem.
INDEXO pensiju pārvaldes virziens sasniedz gan izaugsmi, gan peļņu
Šī gada pirmā ceturkšņa beigās INDEXO pensiju pārvaldības klientu skaits bija 160 tūkstoši, kas ir par 11% vairāk nekā pērnā gada marta beigās. Kopējie aktīvi INDEXO pensiju plānu pārvaldībā ceturkšņa noslēgumā sasniedza 1 506 miljonus eiro, kas ir par 16% vairāk nekā pirms gada.
INDEXO ievērojami palielināja fokusu uz izaugsmi pensiju 3. līmeņa tirgū, kas vainagojās ar klientu skaita pieaugumu, pirmā ceturkšņa noslēgumā klientu skaitam sasniedzot 24,7 tūkstošus, kas ir par 42% vairāk nekā 2025. gada pirmo trīs mēnešu noslēgumā. Savukārt aktīvi pārvaldībā pensiju 3. līmeņa ieguldījumos bija 63,0 miljoni, kas ir par 24,3 miljoniem jeb 63% vairāk nekā pērnā gada pirmā ceturkšņa beigās.
Pensiju pārvaldes virziena klientu skaita un pārvaldīto aktīvu apjoma pieaugums veicināja komisijas ieņēmumu kāpumu gada pirmajos 3 mēnešos, kas sasniedza 1,34 miljonus eiro, salīdzinājumā ar 1,23 miljoniem eiro 2025. gada pirmajā ceturksnī. Kopumā INDEXO pensiju virziena peļņa pirmajā ceturksnī pirms klientu piesaistes izmaksām sasniedza 0,85 miljonus eiro, salīdzinājumā ar 0,83 miljoniem eiro 2025. gada pirmajos trīs mēnešos, bet kopējā neto peļņa pārskata periodā bija 0,49 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 26.6% salīdzinot ar 2025. gada salīdzināmu periodu.
INDEXO Banka strauji palielina kreditēšanu
AS INDEXO Bankas kredītportfelis pirms sagaidāmajiem kredītzaudējumiem šī gada pirmā ceturkšņa noslēgumā sasniedza 76,7 miljonus eiro, kas ir par 21,2 miljoniem eiro vairāk nekā gada sākumā un par 70,3 miljoniem vairāk nekā 2025. gada pirmā ceturkšņa noslēgumā. Bankas noguldījumu apjoms pirmā ceturkšņa beigās bija 90,5 miljoni eiro, kas ir par 23% vairāk nekā gada sākumā un par 98% vairāk nekā 2025. gada marta beigās. Pēdējā ceturkšņa laikā bankas klientiem procentos ir izmaksāti 463 tūkstoši eiro.
“Šis ir bijis labākais ceturksnis bankas kreditēšanas attīstības ziņā – tikai pēdējo trīs mēnešu laikā mēs esam palielinājuši kredītportfeli par vairāk kā trešdaļu un redzam, ka finansējuma pieprasījums būtiski pārsniedz to, ko šobrīd varam apkalpot. Tādēļ mēs turpinām piesaistīt jaunu kapitālu, kas, papildus grupas peļņas rādītājiem, stiprina mūsu spējas kreditēt arvien vairāk. Arī finanšu rezultātu ziņā mēs redzam, ka bankas ieņēmumi strauji aug, bet izmaksu bāze paliek nemainīga, kas nozīmē, ka banka pilda stratēģiju un pakāpeniski kļūst pelnoša. Spēcīgs klientu pieaugums un augošie kreditēšanas apjomi virza arī INDEXO Banku uz operatīvo bezzaudējumu punktu līdz 2026. gada beigām, atbilstoši mūsu publicētajai finanšu prognozei,” saka Valdis Siksnis, AS INDEXO Banka valdes priekšsēdētājs un viens no grupas dibinātājiem.
Bankas klientu skaits šī gada pirmā ceturkšņa beigās pieauga līdz 57 tūkstošiem, kas ir par 15% vairāk nekā gada sākumā.
DelfinGroup turpina stabilu attīstību un veido sinerģijas ar INDEXO Banku
Finanšu tehnoloģiju uzņēmuma DelfinGroup, kas pievienojās INDEXO grupai pērnā gada nogalē, kredītportfelis šī gada pirmā ceturkšņa beigās sasniedza 147,7 miljonus eiro, kas ir par 2% vairāk nekā gada sākumā un par 9% vairāk nekā pērnā gada pirmā kvartāla beigās. DelfinGroup komanda šobrīd aktīvi strādā arī, lai īstenotu sadarbības sinerģijas ar INDEXO Banku, piedāvājot klientiem jaunus un izdevīgus finanšu pakalpojumus.
Par INDEXO finanšu pakalpojumu grupu
INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas iekļauj pensiju pārvaldes uzņēmumus IPAS INDEXO, AS INDEXO Atklātais Pensiju Fonds, IPAS VAIRO, kā arī INDEXO Banku un DelfinGroup.
INDEXO grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā piedāvā mūsdienīgus pensiju 2. un 3. līmeņa plānus. Grupai savu pensiju uzkrājumu pārvaldību vairāk nekā 1,6 miljardu eiro apmērā uztic vairāk nekā 160 tūkstoši klientu.
INDEXO Banka, Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo 60 tūkstošus klientu, ar kopējo noguldījumu apjomu 106 miljoni eiro un 88 miljoniem eiro kredītu portfeļa apjomu.
Dibināts un bāzēts Latvijā, INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar vairāk nekā 8000 akcionāriem un obligacionāriem. Uzņēmuma misija ir cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā un stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus finanšu pakalpojumus.
DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē.