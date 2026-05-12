Daugavpilī modernizēs sabiedriskā transporta pieturas
Pamatojoties uz atklātās izsoles rezultātiem, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar SIA “JCDecaux Latvija” par sabiedriskā transporta nojumju un reklāmas objektu izvietošanu uz pašvaldībai piederošu zemes vienību daļām. Projekta ietvaros paredzēta 57 sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju uzstādīšana un uzturēšana atbilstoši pašvaldības izstrādātajai tehniskajai specifikācijai.
Zemesgabalu nomas tiesību izsole tika organizēta, pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu “Par zemesgabalu iznomāšanu sabiedriskā transporta nojumju un reklāmas izvietošanai”. Izsoles mērķis bija nodot nomā pašvaldībai piederošās zemes daļas modernu un funkcionālu pieturvietu nojumju izvietošanai, vienlaikus nodrošinot iespēju izvietot tajās reklāmas objektus.
“Esam ilgi un mērķtiecīgi strādājuši, lai nonāktu pie šī risinājuma. Sadarbojāmies ar potenciālajiem partneriem, kuri būtu gatavi uzstādīt paviljonus un ieguldīt līdzekļus to atjaunošanā un modernizācijā. Pirmā izsole noslēdzās bez rezultāta, tāpēc otrajā reizē pielāgojām piedāvājumu mūsdienu tirgus realitātēm, izsolot mazāku pieturvietu skaitu. Vienlaikus, ja komersantam būs interese, nākotnē izskatīsim iespēju šo apjomu paplašināt. Jau gada laikā Daugavpils sabiedriskā transporta pieturvietās tiks nomainīti 49 un kopumā apkalpoti 57 paviljoni, kas uzlabos pilsētvidi un infrastruktūru. Jaunie paviljoni būs moderni, droši un ērtāki iedzīvotājiem, ar rūdīta stikla sānu sienām un soliņiem ar koka segumu, savukārt kapitāli atjaunotie vecie paviljoni tiks uzstādīti vietās, kur to līdz šim nav bijis. Šāds risinājums pilsētai ir ļoti nozīmīgs – vide kļūs pievilcīgāka, tiks nodrošinātas papildu iespējas iedzīvotāju informēšanai un modernizēta sabiedriskā transporta infrastruktūra,” norāda Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Igors Prelatovs.
Līguma termiņš ir 15 gadi, savukārt nojumju uzstādīšana jāveic 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, ievērojot līgumā noteikto darbu grafiku. Nomas maksa par visām pieturvietām ir 1596 eiro gadā (bez PVN). Papildus nomas maksai nomnieks maksās nodevu par reklāmas izvietošanu atbilstoši spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem. Līgumā noteiktas arī prasības nojumju uzturēšanai un bojājumu operatīvai novēršanai. Stikla virsmu mazgāšana un uzkopšana būs jāveic vismaz reizi divās nedēļās, savukārt bojājumi jānovērš ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas. Nelegāli grafiti būs jālikvidē 24 stundu laikā.
“Uzņēmums “JCDecaux Latvija” šajā projektā investē līdz 700 000 eiro, padarot to par vienu no nozīmīgākajiem vides infrastruktūras projektiem Daugavpilī. Pieturvietas skaistas, ērtas ar koka soliņiem. Pilsēta ieguva modernu, ilgtspējīgu risinājumu bez papildu izmaksām, bet iedzīvotāji un pilsētas viesi var baudīt ērtākas un pievilcīgākas sabiedriskā transporta gaidīšanas vietas. Šis projekts ir piemērs tam, kā veiksmīga sadarbība starp pašvaldību un uzņēmēju rada ieguvumus iedzīvotājiem. Pilsēta netērē pieturvietu uzstādīšanai un apkalpošana budžeta līdzekļus, bet rada apstākļus uzņēmējdarbības veikšanai” uzsver Jeļena Brokāne, “JCDecaux Latvija” vadītāja.
Saskaņā ar noslēgto līgumu nomnieks uzstādīs nojumes esošo pieturvietu vietās. Visas nojumes tiks projektētas atbilstoši vides pieejamības, drošības un ilgtspējīgas ekspluatācijas prasībām, nodrošinot pasažieriem aizsardzību pret laikapstākļiem un ērtu sabiedriskā transporta gaidīšanu. Nojumes būs aprīkotas ar LED apgaismojumu un sabiedriskā transporta kustības sarakstiem. Vietās bez pastāvīga elektrības pieslēguma paredzēts izmantot saules paneļus apgaismojuma darbības nodrošināšanai. Atsevišķās pieturvietās nojumju uzstādīšana varēs notikt vēlāk, jo tajās turpinās pēcuzraudzības periods iepriekš īstenotiem projektiem. Šādos gadījumos darbu termiņš tiks pagarināts objektīvu apstākļu dēļ, ievērojot līguma nosacījumus.
Nozīmīgi ir tas, ka šīs pieturvietas projektējis pasaulslavenais Normans Fosters, kuru atzīst par vienu no mūsdienu izcilākajiem arhitektiem. Daugavpils jaunās pieturvietas izcelsies ne vien ar estētisku dizainu, bet arī ar funkcionalitāti, kas uzlabos ikdienas ērtības pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.