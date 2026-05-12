Virslīgas "milžu cīņā" čempione "Riga" neatstāj cerības "Audai"
"Riga" otrdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 12. kārtas mačā mājās ar 4:1 (2:1) pārspēja "Audu", uzvarot pretiniekus otro reizi šosezon.
Pēc spēlētām desmit minūtēm "Audu" mazākumā atstāja vārtsargs Nils Toms Puriņš, kurš, mēģinot apturēt pretinieku uzbrukumu, pārkāpa noteikumus, un viņa vietā vārtos stājās Raivo Stūriņš.
Laukuma saimnieki izvirzījās vadībā 20. minūtē, kad viesu vārtos bumbu raidīja Orlando Galo, taču divas minūtes vēlāk "Auda" atbildēja ar Ibrahima Konē vārtu guvumu un panāca neizšķirtu.
Pirmā puslaika turpinājumā "Riga" vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Salāhs Ulads, un otrā puslaika ievadā mājinieku pārsvaru dubultoja Muhameds Badamosi.
Tuvojoties pamatlaika izskaņai, "Auda" palika deviņu spēlētāju sastāvā, kad pie sarkanās kartītes vēl tika Sebastians Aranda.
Kompensācijas laikā "Auda" vārtos bumbu vēl nogādāja Kaju Fereira Martins, panākot 4:1.
Sezonas pirmajā duelī "Riga" pēc Badamosi gūtajiem vārtiem kompensācijas laikā uzvarēja ar 2:1.
Pirmdien 12. kārtas pirmajās spēlēs "Grobiņa" mājās ar 0:0 cīnījās neizšķirti ar "Jelgavu", bet "Tukums 2000" viesos ar 1:1 spēlēja neizšķirti ar "Super Nova".
Trešdien 12. kārtas noslēgumā "Daugavpils" uzņems RFS.
"Riga" ar 29 punktiem 12 mačos kļuvusi par līderi, otrā ar 28 punktiem 11 spēlēs ir RFS, bet "Auda" ar 25 punktiem 12 cīņās noslēdz labāko trijnieku. Tālāk ar 15 punktiem 12 mačos ir "Liepāja", 14 punkti attiecīgi 12 un 11 mačos ir "Super Nova" un "Daugavpilij", pa 12 punktiem izcīnījušas "Tukums 2000" un "Jelgava", "Grobiņai" ir 11 punkti. Pēdējā ar trīs punktiem ir "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.