Dienvidkurzemes novadā reorganizēs vairākas izglītības iestādes
Dienvidkurzemes novada dome nolēmusi no 2026. gada 1. septembra reorganizēt vairākas izglītības iestādes, apvienojot Aizputes Mūzikas un Mākslas skolas un pievienojot vairākas pirmsskolas pamatskolām, lai stiprinātu vienotu pārvaldību un resursu efektīvu izmantošanu. Visas esošās programmas un mācību vietas tiks saglabātas, uzsverot mūsdienīgas, kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšanu.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes sēdē, 30. aprīlī pieņemti lēmumi par vairāku izglītības iestāžu reorganizāciju, kas stāsies spēkā no 2026. gada 1. septembra. Pieņemtās izmaiņas paredz administratīvās un saimnieciskās pārvaldības pilnveidošanu, vienlaikus saglabājot visas esošās izglītības programmas, mācību vietas un atbalstu bērniem.
Pašvaldība uzsver, ka reorganizācija nav vērsta uz izglītības iespēju samazināšanu vai pakalpojumu ierobežošanu. Tās galvenais mērķis ir veidot ilgtspējīgu, kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības vidi, kur pieejamie resursi tiek izmantoti efektīvāk, vairāk līdzekļu novirzot mācību procesa attīstībai, infrastruktūras uzlabošanai un bērnu izaugsmes iespējām.
Domes lēmums paredz reorganizēt Aizputes Mākslas skolu un Aizputes Mūzikas skolu, tās apvienojot un izveidojot jaunu iestādi - Aizputes Mūzikas un mākslas skolu. Izvērtējot abu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbību, secināts, ka vienota administrācija ļaus efektīvāk organizēt pārvaldību un infrastruktūras apsaimniekošanu, vienlaikus radot jaunas iespējas starpdisciplinārai sadarbībai un mācību procesa pilnveidei.
Tāpat dome lēmusi pievienot Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Dzintariņš” Pāvilostas pamatskolai, Kazdangas pirmsskolas izglītības iestādi “Ezītis” - Māteru Jura Kazdangas pamatskolai, kā arī Rucavas pirmsskolas izglītības iestādi “Zvaniņš” - Rucavas pamatskolai.
Pēc reorganizācijas visas minētās pamatskolas, papildus jau esošajām izglītības programmām īstenos arī pirmsskolas izglītības programmu esošajās pirmsskolu telpās. Pašvaldības ieskatā vienota pārvaldība ļaus efektīvāk izmantot finanšu un administratīvos resursus, uzlabot infrastruktūras apsaimniekošanu, stiprināt izglītības pēctecību no pirmsskolas līdz pamatskolai, kā arī nodrošināt elastīgāku un kvalitatīvāku izglītības procesa organizēšanu.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība uzsver, ka visās reorganizētajās iestādēs bērniem tiks nodrošināta iespēja turpināt mācības ierastajā vidē, saglabājot esošās izglītības programmas un pakalpojumu pieejamību. Reorganizācijas galvenokārt skars administratīvo un saimniecisko pārvaldību, radot iespēju veidot efektīvāku un ilgtspējīgāku izglītības sistēmu visā novadā.