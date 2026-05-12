"Alternatīvais praids" soļo pa Rīgas centru. FOTO, VIDEO
12. maijā Rīgā notika LGBTK+ kopienas atbalsta pasākums "Alternative Pride" ("Alternatīvais praids").
Rīgas domē bija pieteikts atbalsta pasākums Latvijas LGBTK+ kopienai, atzīmējot Starptautisko dienu pret homofobiju, bifobiju, starpdzimumu diskrimināciju un transfobiju. Pasākuma rīkotāju un organizācijas "Par brīvu Palestīnu" pārstāve Mētra Saberova pavēstīja pirms tam informēja, ka pasākuma laikā tiks izteikti iebildumi pret Latvijas dalību Eirovīzijā kopā ar Izraēlu.
Pasākuma dalībnieki pulcējās Rātslaukumā, tad pa Kaļķu ielu, Brīvības laukumu, Operas skvēru un Raiņa bulvāri devās uz Rīgas Kongresu nama priekšlaukumu, kur Kronvalda parkā notika sapulce un pikets. Pasākuma rīkotāji bija norādījuši, ka tajā plāno piedalīties 120 dalībnieku.
"Alternative Pride" rīko kopienas centrs "Maiznīca" sadarbībā ar kustību "Par brīvu Palestīnu".
Svētdien kultūrvietā "Ex Libris" notiks diskusija "Kā uzlabot Latvijas kvīru aktīvismu?", kam sekos literārie "Ģendera lasījumi" pret transfobiju.