Igaunijas pilsoņiem piespriež divu gadu cietumsodu par mēģinājumiem aizdedzināt māju un mašīnu Liepājā
Kurzemes rajona tiesa piespriedusi divu gadu cietumsodus diviem Igaunijas pilsoņiem par mēģinājumiem aizdedzināt kādam liepājniekam piederošu īpašumu - automašīnu un māju.
Apsūdzētos Vladimiru Kahanoviču un Jevgēniju Fedorinčiku tiesa atzina par vainīgiem svešas mantas tīšas bojāšanas vai iznīcināšanas mēģinājumā, ja tā izdarīta ar dedzināšanu, un piesprieda abiem divu gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.
"Latvijas Avīze" vēstīja, ka cietušais ir SIA "CTEX" priekšsēdētājs Ģirts Cēlājs.
Tiesa norādīja, ka pēc cietušā lūguma krimināllietā tiek sagatavots pilns spriedums, kas būs pieejams 26. maijā.
Iepriekš vēstīts, ka pagājušā gada 2. jūnijā policijā sākts kriminālprocess par mēģinājumu aizdedzināt kāda liepājnieka īpašumu. Ap plkst. 6.20 Liepājā personas maskā un cimdos meta pudeles ar degmaisījumu jeb tā dēvētos Molotova kokteiļus. Viena pudele iemesta uz ēkas balkona, bet otra - pie ēkas novietotās automašīnas. Uz balkona uzmestā pudele neaizdegās, savukārt pret automašīnu mestā pudele atsitās pret riepu un aizdegās uz asfalta.
Valsts policijas Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas 21. jūnijā aizturēja divus Igaunijas pilsoņus, kuri atkārtoti bija ieradušies tajā pašā adresē ar iepriekš sagatavotām divām "Molotova kokteiļa" pudelēm, kurās bija benzīns un lupatas. Savukārt trešajā pudelē bija benzīns, ar kuru viņi aplēja automašīnu, bet uzreiz pēc tam tika aizturēti.
Likumsargi nākamajā dienā vērsās tiesā ar lūgumu abām personām kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, kas stājies spēkā. Kriminālprocesā tika nozīmēta ekspertīze, lai noteiktu pudelēs esošo šķidrumu, un ekspertīzes atzinumā konstatēts, ka tas bija benzīns.
Aizturētās personas jau iepriekš ir nonākušas policijas redzeslokā Igaunijā un izcietušas sodu ieslodzījuma vietā. Policijas redzeslokā viņi nonākuši par miesas bojājumu nodarīšanu, kā arī par noziegumiem, kas saistīti ar narkotisko vielu un šaujamieroču nelikumīgu apriti.
Saskaņā ar Krimināllikumu par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.