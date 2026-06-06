Anglijā traģiski miris "Euromillions" uzvarētājs, policija aizturējusi iespējamo vainīgo
"Euromillions" uzvarētājs, kurš palīdzēja izglābt policista dzīvību pēc tam, kad viņam autobusā karantīnas laikā bija sirdslēkme, gājis bojā ceļu satiksmes negadījumā.
39 gadus vecais Entonijs Kentijs 21. maijā tika notriekts, kad brauca ar velosipēdu Tiptrī, Eseksā. Divu bērnu tēvs tika steidzami nogādāts slimnīcā, bet četras dienas vēlāk nomira.
2020. gadā Kentijs loterijā laimēja vienu miljonu mārciņu (aptuveni 1,16 miljoni eiro) pēc tam, kad veica sirds un plaušu atdzīvināšanu policistam, kurš autobusā bija noģībis, palīdzot viņam nodzīvot, pirms notikuma vietā ieradās mediķi.
Eseksas policija paziņoja, ka 18 gadus vecs vīrietis sākotnēji tika aizturēts aizdomās par smagu miesas bojājumu nodarīšanu bīstamas braukšanas rezultātā, braukšanu alkohola vai narkotiku ietekmē un neapstāšanos pēc negadījuma.
Policija piebilda, ka vīrietis tiek pratināts, un izmeklēšana turpinās.
Kentijs, kurš strādāja par ūdens kvalitātes inženieri, "Covid" ierobežojumu laikā bija ceļā mājās no darba, kad policists, kurš arī tikko bija beidzis savu maiņu, autobusā saļima.
"Mēs kādā vakarā devāmies mājās, vienkārši runājām, un viņš vienkārši iekrita... man klēpī," viņš teica.
Inženieris teica, ka viņš spiedis pogu, lai apturētu autobusu, un veica virsniekam sirds un plaušu atdzīvināšanu ar 999 operatora palīdzību un pirmās palīdzības apmācību, ko viņš bija apguvis darbā.
Policists tika nogādāts slimnīcā ar helikopteru un piecas dienas pavadīja intensīvās terapijas nodaļā.
Kentijs teica, ka viņš uzturēja saziņu ar policista partneri, kamēr viņš atradās slimnīcā, nogādāja augļus un ziedus un uzturēja kontaktus arī pēc atveseļošanās.
"Es viņam piezvanīju uzvaras brīdī, un viņš teica: "Laba karma notiek ar labiem cilvēkiem"," sacīja divu bērnu tēvs.
Policijas darbinieki tagad aicina pieteikties ikvienu, kurš redzēja vai kam ir videoieraksts ar melnu "Ford KA" automašīnu, kas brauca šajā teritorijā ap sadursmes laiku.
"Ja jums ir jebkāda informācija, videonovērošanas kameras, videoreģistratora vai citi ieraksti saistībā ar šo incidentu, lūdzu, sazinieties ar mums," vēstīja policija.