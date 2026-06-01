Tramps: Izraēla un "Hizbollah" vienojušies pārtraukt uzbrukumus
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka Izraēla un Libānas šiītu kaujinieku grupējums "Hizbollah" vienojušies pārtraukt savstarpējos uzbrukumus un ka sarunas ar Irānu strauji virzās uz priekšu, ar šiem paziņojumiem nākot klajā pēc tam, kad Izraēlas Libānas ofensīvas dēļ sarunas ar Irānu, kā bija noprotams, bija nonākušas strupceļā.
Tramps platformā "Truth Social" pauda, ka Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu solījis nesūtīt karaspēku uz Beirūtas dienvidu priekšpilsētām, kā tas bija draudēts, savukārt "Hizbollah" ir piekritis, ka "visa šaušana tiks pārtraukta".
Irānas ziņu aģentūra "Tasnim" pirms tam ziņoja, ka Teherāna pārtraukusi dialogu ar miera sarunu vidutājiem, protestējot pret Izraēlas paplašināto ofensīvu Libānā pret "Hizbollah".
"Man bija ļoti produktīva saruna ar Izraēlas premjerministru Bibi Netanjahu, un uz Beirūtu nedosies nekāds karaspēks, un viss karaspēks, kas ir ceļā, jau ir pagriezts atpakaļ," pauda Tramps.
"Tāpat ar augsta ranga pārstāvju starpniecību man bija ļoti laba saruna ar "Hizbollah", un viņi piekrita, ka visa šaušana tiks pārtraukta - ka Izraēla viņiem neuzbruks, un viņi neuzbruks Izraēlai."
Dažas minūtes vēlāk atsevišķā ierakstā Tramps paziņoja, ka "sarunas ar Irānas Islāma Republiku turpinās, turklāt straujā tempā. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam!"
Pirmdien neilgi pirms jaunākajiem paziņojumiem Tramps bija devis izteikti neviennozīmīgus signālus par savu entuziasmu attiecībā uz sarunām par Irānas kara izbeigšanu.
Tramps telefonintervijā ar ASV raidorganizāciju CNBC īsi pirms saviem "Truth Social" ierakstiem sacīja, ka "man ir vienalga", ja sarunas ar Irānu izgāzīsies.
"Ja tās ir beigušās, tad tās ir beigušās," Tramps sacīja CNBC. "Atklāti sakot, es domāju, ka tās sāka kļūt ļoti garlaicīgas."
Tramps pirmdien atsevišķi sacīja telekanālam NBC, ka viņš nav ticis informēts par to, ka Irāna pārtrauc sarunas, bet "es domāju, ka mēs esam pārāk daudz runājuši, ja jūs vēlaties zināt patiesību".
"Es domāju, ka klusēt būtu ļoti labi, un varētu būt, ka tas varētu būt uz ilgu laiku," prezidents sacīja NBC.