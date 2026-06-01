Zelenskis uzdevis censties izbeigt karu pēc iespējas ātrāk
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzdevis censties panākt kara izbeigšanu pēc iespējas ātrāk, forumā "Drošības arhitektūra" sacīja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs.
"Tas ir prezidenta norādījums - censties pēc iespējas ātrāk izbeigt šo karu. Vēlams pirms ziemas," forumā sacīja Budanovs.
"Es kā prezidenta kancelejas vadītājs darīšu visu, lai sasniegtu Ukrainas prezidenta izvirzīto mērķi. Tas ir absolūti pareizs, savlaicīgs un pārdomāts," norādīja kancelejas vadītājs.
Ukrainai ir pietiekamas iespējas, lai sasniegtu šo mērķi, sacīja Budanovs, lai gan viņš neizslēdza, ka Krievija varētu atkāpties no tā, par ko panākta vienošanās.
Viņš piebilda, ka jau ir "reālas pazīmes kaujas darbību pārtraukšanai".
"Vai Krievija vēlas mieru - man šķiet, nav tā, ka tā to vēlētos ļoti stipri. Bet vai tā būs gatava zināmām darbībām [attiecībā uz vienošanās panākšanu] tuvākajā laikā? Man šķiet, ka šīs izredzes tagad ir lielākas nekā jebkad agrāk," sacīja Zelenska kancelejas vadītājs.