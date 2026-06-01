“Tutas lietu” svētki "Tet" telpās
Šodien 23:11
FOTO: ar “Tutas lietu” svētkiem nosvinēta Bērnu aizsardzības diena
Pirmdien, 1. jūnijā, "Tet" ēkas 1. stāva foajē Dzirnavu ielā 105 notika “Tutas lietu” svētki, kuros pulcējās ģimenes ar bērniem, lai kopīgi atzīmētu Starptautisko bērnu aizsardzības dienu.
Pasākumu organizēja uzņēmums "Tet", piedāvājot mazākajiem apmeklētājiem iespēju iejusties iemīļotā bērnu satura projekta “Tutas lietas” pasaulē. Svētki sākās plkst. 15.00 un pulcēja daudzus bērnus un viņu vecākus.
“Tutas lietas” ir viens no populārākajiem bērnu satura projektiem Latvijā, kas gadu gaitā iemantojis plašu skatītāju atzinību.