Sagrāba aiz kakla un mēģināja atņemt telefonu: Centrālajā stacijā gaišā dienas laikā noticis uzbrukums sievietei
Kāda sieviete, kura aprīļa beigās bija devusies uz Rīgas Centrālo staciju, lai pavadītu savu meitu, piedzīvojusi prātam neaptveramu notikumu – gaišā dienas laikā kafejnīcā viņai uzbrucis kāds vīrietis un mēģinājis atņemt telefonu.
Kā vēsta LSM, incidents noticis 26. aprīlī ap plkst. 17.00. Cietusī sieviete Rīgas Centrālajā stacijā pavadījusi savu meitu un devusies uz kafejnīcu "Lage". Brīdī, kad sieviete viedtālrunī iegādājusies elektronisko vilciena biļeti, viņai no mugurpuses uzbrucis nepazīstams vīrietis. Uzbrucējs ar vienu roku satvēris sievieti aiz kakla, bet ar otru mēģinājis atņemt telefonu, veltot viņai necenzētus vārdus un nepamatoti pārmetot, ka viņš tiekot filmēts.
"Viena roka sagrāba mani ap kaklu, bet otra grāba manu telefonu. Es uzreiz nesapratu, kas notiek, – tas bija sirreāli. Es domāju, ka viņš vienkārši gribēja nozagt telefonu," atzīst sieviete. "Vai es varēju viņu kaut kā izprovocēt? Nē, nevarēju. Es sēdēju, mans telefons pat nebija pavērsts uz viņa pusi," viņa turpina, piebilstot, ka visvairāk viņu satraucis fakts, ka viņas vietā varēja atrasties meita.
Cietušajai izdevies nodot telefonu kafejnīcas darbiniecei, kura izsaukusi apsardzi, taču līdz tās ierašanās brīdim starp abiem turpinājās asa vārdu apmaiņa. "Man bija histērija, es kliedzu – kā tas vispār ir iespējams, kas te notiek?! Viņš kliedza pretī, ka mani tagad sitīs... neatceros precīzus vārdus. Tā tas turpinājās kādu laiku, un tad viņš vienkārši aizgāja. Apsardze parādījās tikai tad, kad viņš jau bija prom," atceras sieviete.
Viņu īpaši pārsteigusi apsardzes darbinieku reakcija: "Man tas šķita dīvaini. Viņi ieradās tik ļoti mierīgi, nesteidzīgi, it kā sakot: "Nu, kas tad te atkal pie jums notiek?"" Valsts policija (VP) ir fiksējusi faktu un saņēmusi iesniegumu par uzbrukumu.