Koncertzālē “Latvija” viesos Zviedrijas mūziķi - skanēs ērģeles un vokālā mūzika
Svētdien, 17. maijā, plkst. 14.00 koncertzālē “Latvija” viesosies Zviedrijas vokālais ansamblis “Sundbyberg” un ērģelnieks Rikards Lindbergs Karlsons, piedāvājot klausītājiem koncertprogrammu “Ziemeļu stāsti”.
Zviedru vokālā ansambļa “Sundbyberg” un ērģelnieka Rikarda Lindberga Karlsona (Rikard Lindberg Karlsson) koncertā Ventspilī izskanēs Jestas Nīstrema, Lāša Edlunda, Karinas Renkvistas, Juhana Helmiha Romana un Augusta Sēdermana skaņdarbi. Programmā iekļauti arī Ērika Ešenvalda “Magnificat” un Arvo Perta meditācija "Which was the son of...". Kora balsīs un ērģeļu skaņās šajā koncertā atklāsies jūras miers un spēks.
“Vokalensemblen Sundbyberg” ir pieredzējušu mūziķu, diriģentu un dziedātāju apvienība. Tas popularizē jauno zviedru mūziku un sniedz iespēju iepazīt mazāk zināmus darbus, tostarp lielos baznīcas skaņdarbus – Baha oratorijas, Mocarta un Brāmsa rekviēmus. “Sundbyberg” jaunākais ieraksts “Et in terra…” saņēmis ne vien teicamas atsauksmes Zviedrijā, bet arī prestižā klasiskās mūzikas izdevuma “BBC Music Magazine” augstāko novērtējumu.
Vokālā ansambļa dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs Rikards Lindbergs Karlsons ir pazīstams zviedru diriģents un ērģelnieks. Karlsons ir zināms ar vērienīgu kora un orķestra darbu interpretācijām. Viņa vadībā izskanējušas gan klasiskas pērles, gan sarežģītas 20. gadsimta a cappella partitūras. Karlsons ir arī aktīvs komponists, īpaši pievēršoties motetēm, bet savās koncertprogrammās bieži vien iekļauj Baltijas, tajā skaitā arī Latvijas, komponistu darbus.
Koncertu organizē SIA “Kurzemes filharmonija” ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalstu. Biļetes iegādājamas visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā bilesuparadize.lv.