Vasaras piedzīvojumi sākas Latgalē, Daugavpils aicina uz 751. gadadienas svinībām
Daugavpils aicina uz gada krāšņāko notikumu – pilsētas svētkiem. No 5. līdz 7. jūnijam pilsētā satiksies mūzika, garšas, kustība un vasaras sākuma noskaņa. Šogad, svinot Daugavpils 751. dzimšanas dienu ar devīzi “Daugava vieno. Daugavpils svin”, ikviens aicināts sākt vasaru ar košu piedzīvojumu, kurā saplūst tradīcijas un mūsdienu ritmi.
Svētku lustes trīs dienu garumā
Trīs dienu garumā pilsētu pieskandinās koncerti, apsveikumi un svētku prieks. Ģimenes ar bērniem varēs doties piedzīvojumos Ģimenes parka atrakcijās, kur netrūks aizraujošu aktivitāšu. Svētku noskaņu papildinās arī īpaša mūzikas un klaunādes zona bērniem.
Gardēžus valdzinās parka kafejnīcu sarūpētie svētku kārumi, bet alus cienītāji varēs izgaršot Latvijas alus darītāju veikumu. Savukārt Rīgas ielas svētku tirdziņš kļūs par īstu atklājumu vietu ikvienam, kurš meklē skaistas, praktiskas vai neparastas dāvanas.
Uz vairākām skatuvēm pilsētas parkos un skvēros uzstāsies iemīļoti mākslinieki, vietējie talanti un viesmākslinieki, radot daudzveidīgu muzikālo noskaņu. Dubrovina parks un Andreja Pumpura skvērs kļūs par īpašām kultūrvietām, kur satiksies solisti, grupas un mākslinieciskie kolektīvi.
Iemīļotas un jaunas tradīcijas
Neatņemama tradīcija ir krāšņais svētku gājiens, kas ik gadu pulcē simtiem dalībnieku – Daugavpils uzņēmumus, organizācijas, izglītības iestādes un citus kolektīvus. Gājiens sāksies sestdien plkst. 13.00 no dzelzceļa stacijas un virzīsies pa Rīgas ielu, tā kulminācijā sekos oficiālā svētku atklāšana Vienības laukumā. Ik gadu tas ir krāšņs piedzīvojums, ko ar lielu prieku un gandarījumu izbauda gan dalībnieki, gan skatītāji. Neizpaliks arī krāšņais svētku salūts, kas sestdien plkst. 00.00 iemirdzēsies Daugavmalā.
Daugavpils ievieš arī jaunas tradīcijas. Jau trešo reizi pilsētas svētkos darbosies Tūrisma iela. 5. un 6. jūnijā Baltijas valstu tūrisma nozares pārstāvji dalīsies idejās par aizraujošiem ceļojumiem un atpūtas iespējām. Savukārt Izglītības pilsētiņā varēs iepazīt Daugavpils izglītības iestāžu piedāvājumu un radoši iesaistīties dažādās aktivitātēs.
Muzikāls baudījums un īsta ballīte vienuviet
Pilsētas sirds – Vienības laukums – svētku dienās kļūs par svētku epicentru, kur uz lielās skatuves kāps gan pašmāju zvaigznes, gan starptautiski atzīti mākslinieki.
Piektdien no plkst. 18.30 būs iespēja dzirdēt Latvijas reģionālā bērnu un jauniešu vokālā konkursa “Ceļā uz lielo skatuvi” GRAND PRIX ieguvējus no visas Latvijas, kuri Daugavpils Vienības nama profesionālo orķestru mūziķu pavadījumā uzstāsies kopā ar Atvaru, Intaru Busuli, Tomu Kalderauski, Emīlu Balceri, Elizabeti Zagorsku, Ilonu Bageli un Ati Auzānu. Savukārt plkst. 20.00 uz lielās svētku skatuves kāps daugavpiliešu iemīļotais Intars Busulis un Abonementa orķestris, bet plkst. 22.00 īstu ballīti sarīkos grupa “Bermudu divstūris”.
Svētku kulminācijā sestdien no plkst. 19.00 uz lielās skatuves uzstāsies rokmūziķis Miks Galvanovskis, starptautiski atpazīstamais “Bon Jovi” mūzikas projekts “New Jersey – Bon Jovi Tribute” un grupa “A-Europa”. Svētki turpināsies līdz plkst. 3.00, aicinot ļauties deju ritmiem nakts diskotēkā.
Māksla, vēsture un daba nesteidzīgai svētku baudīšanai
Svētku laikā padomāts arī par nesteidzīgu atelpu. Piektdien plkst. 16.00 Rotko muzejā tiks atklāta vasaras izstāžu sezona, un ekspozīcijas būs apskatāmas visas svētku dienas. Savukārt Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrā “Inženieru arsenāls” apmeklētāji varēs “sadzirdēt”, kā pukst motoru sirds, iepazīstot retro tehnikas ekspozīcijas, bet centra iekšpagalmā būs skatāma iespaidīga auto izstāde.
Nesteidzīgas pastaigas ļaus sajust Daugavpils cietokšņa vēsturisko gaisotni, savukārt ziedošās dabas ainavas gar Daugavas krastu varēs baudīt, dodoties nesteidzīgās pastaigās pa Cietokšņa promenādi un Bruģu ielas promenādi.
Svētku ritmā ar sportisku sparu
Pilsētas svētku izskaņā ikviens aicināts pievienoties sportiskām aktivitātēm, kas piepildīs svētdienu ar kustību prieku, enerģiju un kopības izjūtu. Jau no plkst. 10.00 Vienības laukumā darbosies plaša sporta zona, kur apmeklētāji varēs pārbaudīt savas spējas un veiklību dažādos uzdevumos, iesaistīties aktivitātēs, atbalstīt savējos un pat vērot “Supervaroņu sacensības”.
Ar sportiskajām norisēm Vienības laukumā sāksies arī šī gada pasākumu cikls “Jauniešu vasara”, kas kļuvis par platformu, kur satikt draugus, ģimenes un komandas, kuras gatavas izaicināt sevi un citus draudzīgā atmosfērā svētku noskaņās.
Sportisko dienas ritējumu plkst. 12.50 Dubrovina parkā papildinās zumbas maratons, kas sola īstu enerģijas uzrāvienu. Dzirkstoša mūzika, pozitīva gaisotne un kustību brīvība izkustēties sev ērtā tempā ļaus ikvienam – gan pieredzējušiem deju entuziastiem, gan tiem, kuri vienkārši vēlas izbaudīt svētku noskaņu aktīvā veidā.
Daugavpils aicina ikvienu ļauties vasaras piedzīvojumam ar plašu vērienu un sirsnīgu kopības izjūtu! Šīs trīs dienas būs piepildītas ar notikumiem, kas paliek atmiņā un liek atgriezties vēlreiz.
Sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību