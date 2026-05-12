"Par ko viņš ir pārvērties?!" Baltkrievijas diktatora dēla pēkšņās vizuālās izmaiņas pārsteidz soctīklu lietotājus
Soctīklu lietotāji aktīvi apspriež pēkšņi "novecojušo" Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko dēlu, 21 gadu veco Nikolaju.
Baltkrievijas delegācijas vizītes laikā Uzvaras parādē Maskavā Nikolajam bija redzamas pirmās matu izkrišanas pazīmes un noguris izskats. "21 gadu vecais princis Nikolajs jau lēnām kļūst plikgalvains", "Agri zaudējis matus", "Cik ātri viņš ir kļuvis neglīts", raksta lietotāji.
Līdz nesenam laikam Nikolajam Lukašenko, kuru soctīklos dēvēja par "Baltkrievijas princi", bija liela fanu bāze un viņš bieži piesaistīja uzmanību oficiālajās pieņemšanās, kur pavadīja savu tēvu. Tagad soctīklu lietotāji pauduši vilšanos, kā Nikolajs gada laikā varējis tik ļoti izmainīties.
Сын Александра Лукашенко Николай начал лысеть и резко постарел— Хорошие новости (@wellnewsru) May 12, 2026
Изменения, произошедшие всего за один год, разочаровали поклонниц «белорусского принца».https://t.co/ICe1EMCVya pic.twitter.com/70aqn1ZoMK
Pirms vairākiem gadiem Baltkrievijas prezidents par dēlu izteicās kā par iespējamo pēcteci, taču vēlāk mainīja savu viedokli. Tāpat ir zināms, ka Aleksandrs Lukašenko piešķīra Nikolajam stipendiju.
Atgādināsim, ka Nikolajs Lukašenko ir jaunākais Baltkrievijas prezidenta dēls no viņa personīgās ārstes Irinas Abelskas (vismaz tā kā raksta ārvalstu mediji). Kopš bērnības viņš bieži pavadīja tēvu augsta līmeņa pasākumos un piedalījās tikšanās ar citu valstu vadītājiem.
Pašlaik Nikolajs studē organisko vielu tehnoloģijas fakultātē Baltkrievijas Valsts universitātē un apgūst militāro sagatavošanu. Papildus Nikolajam Aleksandram Lukašenko ir vēl divi pieauguši dēli: Viktors un Dmitrijs.