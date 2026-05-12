Šodien 14:31
Trešdien palaikam gaidāms lietus
Trešdien Latvijas lielākajā daļā palaikam līs, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi gaidāmi gan naktī, gan dienā. Debesis būs pārsvarā apmākušās. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs no +6..+8 grādiem Kurzemē līdz +9..+12 grādiem valsts austrumu pusē. Dienā gaidāmi +9..+13 grādi, valsts galējos austrumos gaiss vietām iesils līdz +16 grādiem.
Rīgā būs pārsvarā apmākusies un lietaina diennakts, vējš lēni pūtīs no rietumu puses. Gaisa temperatūra naktī un dienā svārstīsies ap +10 grādiem.