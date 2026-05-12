Trīs smagi motocikla negadījumi vienas diennakts laikā – NMPD brīdina par ekipējuma nozīmi
Foto: Shutterstock
Trīs smagi motocikla negadījumi vienas diennakts laikā.
Sabiedrība

Trīs smagi motocikla negadījumi vienas diennakts laikā - NMPD brīdina par ekipējuma nozīmi

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

Pēdējo 24 stundu laikā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes steigušās palīgā trim motociklistiem, kuru negadījumi izraisījuši smagas traumas. Šajos trijos negadījumos rezultāts bijis viennozīmīgi skarbs – smagas traumas un ilgstoša atveseļošanās, kas ir neprognozējama.

Trīs smagi motocikla negadījumi vienas diennakts l...

Būtiska detaļa, kas izceļas šajā statistikā, ir aizsargķiveru un ekipējuma lietošanas atšķirība:

  • tikai viens no motociklistiem bija izvēlējies pilnu moto ekipējumu un ķiveri;
  • divi motociklisti brauca bez aizsargķiveres;
  • viens no negadījumiem, iespējams, noticis vadītājam esot alkohola reibumā.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests atgādina – ekipējums nav tikai stila elements, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Bez ķiveres un aizsargtērpa jebkurš trieciens ir ne tikai sāpīgs, bet arī bieži vien neatgriezenisks.

Dienests uzsver: "Esi atbildīgs pret sevi un saviem tuvajiem. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus un nekad nesēdies pie stūres bez piemērota ekipējuma!"

Tēmas

SadursmeNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Citi šobrīd lasa