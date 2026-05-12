Šodien 14:21
Trīs smagi motocikla negadījumi vienas diennakts laikā - NMPD brīdina par ekipējuma nozīmi
Pēdējo 24 stundu laikā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes steigušās palīgā trim motociklistiem, kuru negadījumi izraisījuši smagas traumas. Šajos trijos negadījumos rezultāts bijis viennozīmīgi skarbs – smagas traumas un ilgstoša atveseļošanās, kas ir neprognozējama.
Būtiska detaļa, kas izceļas šajā statistikā, ir aizsargķiveru un ekipējuma lietošanas atšķirība:
- tikai viens no motociklistiem bija izvēlējies pilnu moto ekipējumu un ķiveri;
- divi motociklisti brauca bez aizsargķiveres;
- viens no negadījumiem, iespējams, noticis vadītājam esot alkohola reibumā.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests atgādina – ekipējums nav tikai stila elements, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Bez ķiveres un aizsargtērpa jebkurš trieciens ir ne tikai sāpīgs, bet arī bieži vien neatgriezenisks.
Dienests uzsver: "Esi atbildīgs pret sevi un saviem tuvajiem. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus un nekad nesēdies pie stūres bez piemērota ekipējuma!"