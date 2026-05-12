Latvija iegādājas helikopterus Valsts robežsardzes spēju stiprināšanai
Otrdien, 12. maijā, Ministru kabinets (MK) atbalstīja lēmumu ļaut iegādāties trīs vidējās klases helikopterus Valsts robežsardzes spēju stiprināšanai. Plānotās izmaksas tiks segtas SAFE (Security Action for Europe) instrumenta ietvaros.
Atbilstoši SAFE nosacījumiem līguma noslēgšana par helikopteru iegādi plānota līdz 2026. gada 30. maijam, bet to piegāde notiktu 2028. un 2029. gadā.
“Latvijas drošība nav tikai vārdi - tie ir konkrēti un savlaicīgi darbi. Lēmums par helikopteru iegādi ir reāls solis mūsu robežas un visas iekšējās drošības sistēmas stiprināšanā. Esošajā situācijā mēs nevaram atļauties gaidīt - mums jābūt gataviem reaģēt nekavējoties. Jaunie helikopteri dos Valsts robežsardzei papildu spējas sargāt robežu, glābt cilvēku dzīvības un sniegt atbalstu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Mana prioritāte ir Latvijas drošība, un šis ieguldījums to apliecina,” norāda Ministru prezidente Evika Siliņa.
“Iekšlietu nozares kapacitātes stiprināšana ar trim jauniem helikopteriem ir īpaši nozīmīgs solis ikviena iedzīvotāja drošībai. Iegādājamie helikopteri būs atbilstoši aprīkoti, lai līdztekus ar valsts robežas apsardzības nodrošināšanai tie varētu tikt izmantoti meklēšanas un glābšanas operācijām, meža ugunsgrēku dzēšanai, ārkārtas medicīnas transportēšanai/evakuācijai un citiem uzdevumiem. Tāpat šie helikopteri pēc to piegādes varēs tikt izmantoti Nacionālo bruņoto spēku atbalstam, pārvietojot militāro personālu,” komentē Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
“Trīs jaunu helikopteru iegāde būtiski stiprinās Valsts robežsardzes spējas efektīvi reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem, nodrošinot operatīvāku valsts robežas uzraudzību un ātrāku reaģēšanu ārkārtas situācijās. Vienlaikus jaunie gaisa kuģi sniegs nozīmīgu ieguldījumu visas valsts drošības sistēmas stiprināšanā, nodrošinot atbalstu meklēšanas un glābšanas darbos, civilās aizsardzības pasākumos un sadarbībā ar citiem dienestiem un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem,” uzsver Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.
Kopējais Iekšlietu ministrijas investīciju apjoms SAFE instrumenta ietvaros plānots 80 miljonu apmērā, ieskaitot pilotu un apkalpojošā personāla apmācības un sākotnējo helikopteru apkopi pirmajos divos gados.