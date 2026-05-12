Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus sadzīves atkritumos neizmest mobilos tālruņus un litija baterijas; tam domāti īpaši savākšanas punkti
Rīgas pašvaldība atgādina, ka litija baterijas, nolietotus mobilos tālruņus, portatīvos datorus, e-cigaretes un citas ar litija akumulatoriem aprīkotas ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros un tam ir domāti īpaši savākšanas punkti.
Sadzīves atkritumos izmestas elektroniskās iekārtas ar litija baterijām gan piesārņo vidi, gan var izraisīt aizdegšanos atkritumu savākšanas automašīnās, jo tajās atkritumi tiek sapresēti. Piemēram, maija sākumā Latgales ielā 150 izcēlās ugunsgrēks atkritumu savākšanas automašīnā. Lai novērstu lielāku nelaimi, darbiniekiem nācās veikt piespiedu atkritumu izbēršanu uz cietā seguma. Pēc degšanas cēloņa apsekošanas tika konstatēts, ka atkritumu aizdegšanās cēlonis ir elektroniskās iekārtas ar litija baterijām.
Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments norāda, ka nepareizas šķirošanas dēļ aizdegas ne tikai atkritumu vedēju kravas, bet arī atkritumu konteineri atkritumu konteineru novietnēs, kas var apdraudēt iedzīvotāju dzīvību un drošību, kā arī kustamo un nekustamo īpašumu blakus aizdegšanās vietai.
Visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves un elektroiekārtas tiek klasificētas kā videi kaitīgu preču atkritumi, jo tās var saturēt videi un cilvēkam bīstamas vielas. Ja baterijas vai elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās, nokļūstot apkārtējā vidē, var radīt toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas un baterijas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c.
Rīgas pašvaldība atgādina, ka baterijas, vecus mobilos telefonus un citu elektrotehniku iespējams nodot bez maksas vairākos oficiālos savākšanas punktos visā pilsētā. Tos iespējams:
- atstāt pie tirdzniecības vietās izvietotajām bateriju savākšanas kastēm;
- izmantot ražotāju atbildības sistēmu piedāvātās nodošanas iespējas www.skiroviegli.lv;
- baterijas var nodot arī degvielas uzpildes stacijās;
- atkritumu apsaimniekotāji piedāvā arī iespējas uzņēmumiem un birojiem vākt baterijas, nodrošinot tos ar speciālām bateriju uzglabāšanas kastēm.
Nokalpojušo elektrotehniku bez maksas var nodot visos “CleanR” šķiroto atkritumu nodošanas laukumos Rīgā - Vietalvas ielā 5b un Spilves ielā 8e. Laukumu darba laiki pieejami šeit. Ja gadījumā elektrotehnika joprojām darbojas, taču nav vairs vajadzīga, to pieņem arī “CleanR” lietoto preču apmaiņas punktā Vietalvas ielā 5b, Rīgā.
Rīgā ir izvietoti septiņi sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas punkti - Kartē https://www.riga.lv/lv/atkritumu-skirosanas-punkti-riga#karte-ar-atkritumu-skirosanas-punktiem atzīmētie sarkanās krāsas punkti.
Šajos punktos no iedzīvotājiem bez maksas pieņem:
- eļļas;
- eļļas filtrus;
- laku un krāsu atkritumus;
- dzīvsudraba atkritumus;
- luminiscētās spuldzes;
- organiskos šķīdinātājus;
- neizlietotus ārstnieciskos preparātus;
- ķimikālijas;
- izlietotas baterijas;
- printeru un kopētāju izlietotās kasetes;
- piesārņoto taru.
Rīgas dome aicina ikvienu pilsētas iedzīvotāju būt atbildīgiem – šķirot atkritumus, īpaši uzmanīgi izturoties pret bīstamajiem atkritumiem.