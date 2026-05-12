Pateicoties rīdziniekam, Lielajos kapos atgriežas vēstures liecība
Otrdien, 12. maijā, Lielajos kapos, Jēkaba kapu sektorā, savā vēsturiskajā vietā atgriezusies ģenerālmajora Georga fon Kornrumpfa kapavietas krusta pamatne. Lai to varētu droši novietot, tuvākajā laikā paredzēti atdusas vietas sakārtošanas un pamatnes nostiprināšanas darbi – tās iemūrēšana paredzētajā vietā.
Pateicoties Bieriņu iedzīvotāja, Latvijas Vēstures institūta pētnieka un vēstures doktora Andreja Gusačenko vērībai, ir izdevies identificēt un atgriezt savā vēsturiskajā vietā ģenerālmajora Georga fon Kornrumpfa apbedījuma vietas elementu. Tas ilgstoši atradās Bieriņos, pie basketbola laukuma Akmensdārza teritorijā.
“Paldies atradējam, kurš nekavējoties informēja par savu atradumu – tā ir atbildīga un ļoti nozīmīga rīcība. Aicinām arī citus iedzīvotājus par līdzīgiem gadījumiem ziņot Rīgas pieminekļu aģentūrai, jo Rīga, izrādās, joprojām slēpj mums nezināmas vēstures liecības,” saka Rīgas pieminekļu aģentūras direktore Agnese Strautiņa.
Konstatējot regulāras formas akmeni ar tik tikko salasāmu uzrakstu, tika noskaidrots, ka tā ir daļa no apbedījuma vietas elementa ar redzamām stiprinājuma vietām krustam, kas savulaik no kapa brutāli izrauts. Pēc informācijas apstiprināšanas un oriģinālās kapa vietas noteikšanas tika uzsākta akmens nogādāšana vēsturiskajā atrašanās vietā.
Rīgas pieminekļu aģentūra rīkojās operatīvi, organizējot kapa plāksnes pārvešanu uz tās vēsturisko atrašanās vietu - Lielajiem kapiem, Jēkaba kapu sektoru, kur apbedīts ģenerālmajors Georgs fon Kornrumpfs.
Pastāv liela varbūtība, ka kapa plāksne no apbedījuma izrauta padomju okupācijas gados un izmantota sadzīviskiem nolūkiem, līdz tā nonākusi Bieriņu parkā, kur gadiem ilgi palikusi nepamanīta.
Šodien, pateicoties iedzīvotāja iniciatīvai, speciālistu iesaistei un Rīgas pieminekļu aģentūras operatīvajai rīcībai, tiek labota vēsturiska netaisnība, un krusta pamatne atgriežas tur, kur tai jābūt – ģenerālmajora Georga fon Kornrumpfa atdusas vietā Lielajos kapos.
Par ģenerālmajoru Georgu fon Kornrumpfu
Ģenerālmajors Georgs fon Kornrumpfs dzimis 1820. gada 12. decembrī, miris 1891. gada 16. februārī Rīgā, kur arī apbedīts Jēkaba kapos. Viņš dienējis Leibgvardes ulānu pulkā, vēlāk pildījis dienesta pienākumus Mogiļevā, kā arī bijis sabiedriski aktīvs – ziedojis līdzekļus teātra celtniecībai. Vismaz viena viņa meita – Jevgeņija – bijusi Bihavas novada (Baltkrievijā) muižniece.