Sibiha: Kijiva piedāvāja Maskavai pagarināt pamieru pēc 11. maija
Kijiva piedāvāja Maskavai pagarināt pamieru pēc 11. maija, otrdien pavēstīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
"Mēs piedāvājām Maskavai pagarināt daļējo pamieru pēc 11. maija. Tā vietā šonakt Krievija pret Ukrainu raidīja vairāk nekā 200 dronu, uzbrūkot civilajai infrastruktūrai, arī bērnudārzam, ievainojot vismaz sešus cilvēkus un vismaz vienu nogalinot," platformā "X" pauda ministrs.
"Tam, ka [Krievijas diktators Vladimirs] Putins vairākkārt noraidījis mieru, vajadzētu attiecībā uz viņu būt sekām. Jāpalielina spiediens ar Ukrainas efektīvajām tālās darbības sankcijām un mūsu partneru stingrajiem lēmumiem," aicināja Sibiha.
"Ir pienācis laiks nostiprināt mūsu pozīcijas un piespiest Maskavu izbeigt karu. Putinam ir jāsaprot, ka viņa situācija tikai pasliktināsies. Viņa vienīgā izeja ir apturēt teroru," uzsvēra Ukrainas ārlietu ministrs.
"Mēs aicinām Eiropu uzņemties lielāku lomu miera procesā papildus ASV vadītajam diplomātiskajam pamata kursam," norādīja Sibiha.