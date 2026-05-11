Liepāja 2027 programmā “Kaimiņu būšana” piešķirti mikrogranti kopienu iniciatīvām
No šī gada 17. aprīļa līdz 5. maijam norisinājās “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” kopienu stiprināšanas programmas “Kaimiņu būšana” otrā…
No šī gada 17. aprīļa līdz 5. maijam norisinājās “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” kopienu stiprināšanas programmas “Kaimiņu būšana” otrā sasaukuma ideju maratons jeb hakatons, kurā astoņu kopienu iniciatīvas saņēma mikrograntu atbalstu kopumā 5000 eiro apmērā. Programmas mērķis ir stiprināt vietējo kopienu sadarbību, veicināt iedzīvotāju līdzdalību un radīt jaunas kultūras iniciatīvas Liepājā, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados.
Intensīvs radošais process aizsākās 17. aprīlī, kad astoņas komandas kopā ar mentoriem attīstīja savas idejas un prezentēja tās žūrijai, savukārt 5. maijā iesniedza detalizētus projektu pieteikumus, pretendējot uz finansējumu projektu īstenošanai.
Lielāko atbalstu saņēma četri projekti:
1.vieta — biedrības “Kuršu kopiena” projekts “Kopā pie maizes galda” — 1000 eiro;
2.vieta — Liepājas lietuviešu kultūras biedrības “Rūta” projekts “Atvērtais Liepājas kultūru pagalms” — 900 eiro;
3.vieta — Aizputes Renesanses biedrības projekts “(ne)miera gaismas ceļš: Aizputes stāsts” — 800 eiro;
4.vieta — biedrības “Kontyniuum” projekts “Reljefs. Polīšu gravas Kuldīgas novadā” — 700 eiro.
400 eiro finansējumu savu iniciatīvu īstenošanai saņēma arī biedrības “Sventāja”, “Kuldīgas Senioru skola”, “Liepājas rezidenču un kultūras centrs”, kā arī kopienas aktīvistes Aijas Birznieces projekts “(ne)miera Jāņi OTĀS”.
Programmas ietvaros no 2026. gada jūnija līdz augustam dažādās Kurzemes vietās tiks īstenoti kopienu saliedēšanas un kultūras projekti. To vidū būs festivāls “Pļava”, kopienas svētki “Kopā pie maizes galda”, “Ventspils ielas radošais pagalms”, “Ezerkrasta apkaimes pikniks” un laikmetīga Jāņu svinēšana “(ne)miera Jāņi OTĀS”.
Projekti paredz vietējo iedzīvotāju iesaisti radošajās darbnīcās, kopīgā ēdiena gatavošanā, koncertos, dabas objektu sakopšanā, gaismas instalāciju veidošanā un apkaimju vides uzlabošanā. Īpaša uzmanība vairākās iniciatīvās pievērsta vietējās identitātes stiprināšanai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.
Festivāls “Pļava” aktualizēs stāstus par ārstniecības augiem, zāļu tējām un pirtniecības tradīcijām, savukārt projekts “Kopā pie maizes galda” Rucavā pulcēs dažādu paaudžu iedzīvotājus kopīgai maizes cepšanai, baltā sviesta gatavošanai, dziesmu radīšanai, rotaļām un latvju dančiem. Tikmēr Aizputē taps vienota pilsētvides gaismas instalācija, kuru iedegšana plānota 2027. gada janvārī, sasaistot to ar “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmas atklāšanu.
Programma “Kaimiņu būšana” veicina iedzīvotāju līdzdalību, savstarpēju sadarbību un jaunu kopienas tradīciju veidošanos, stiprinot piederības sajūtu savai apkaimei un kopienai. Pasākumos aicināti iesaistīties gan vietējie iedzīvotāji, gan jauniešu un mazākumtautību kopienas.
“Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmu “Kaimiņu būšana” realizē biedrība “Next”, izmantojot Liepājas valstspilsētas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadu un Kultūras ministrijas piešķirto finansējumu. “Liepāja 2027” programmu atbalsta galvenais partneris vides izglītības un ilgtspējas jomā AS “CleanR Grupa”, galvenais partneris gaisa mobilitātes un starptautiskās komunikācijas jomā AS “airBaltic Corporation”, sauszemes mobilitātes partneris – SIA “Lux Express Latvia”. Informatīvie partneri – VSIA “Latvijas Sabiedriskais medijs”, AS “Kurzemes Radio”.