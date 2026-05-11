Rotaļu lācīšu pasaule Raiņa muzejā “Jasmuiža”. Izstāde, kas silda sirdi
Foto: Gundega O. Vainovska
Ar rokām darināti lācīši no Gundegas O. Vainovskas kolekcijas.
Vai arī tev ir mīļi rotaļu lācīši un to uzlūkošana raisa smaidu un siltas emocijas? Tad Raiņa muzejs “Jasmuiža” ir īstā vieta, kurp doties. Tur apskatāmi kolekcionāres un bērnu grāmatu autores Gundegas O. Vainovskas mīļie lācīši – gan dažādu autoru darinājumi, gan viņas pašas radītie.

Gundega O. Vainovska ir rotaļu lācīšu kolekcionāre un bērnu grāmatu sērijas par lācīti Rūdi autore. Viņas kolekcijā ir vairāk nekā 430 lāču, un tā aizvien papildinās. 

Lācīšu kolekcijas izstāde Raiņa muzejā “Jasmuiža” apskatāma līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Gundegas O. Vainovskas lāču kolekcijas izstāde Raiņa muzejā “Jasmuiža”

Piektdien, 8. maijā, sirsnīgā gaisotnē atklāta izstāde “Lācītis Rūdis dodas uz Jasmuižu”. Izstādē aplūkojami dažādu autoru ar rokām radīti lāči no Gundegas privātās kolekcijas, to skaitā arī trīs viņas pašas darināti. Esmeralda, kas redzama divās grāmatās, ir pirmais pašrocīgi izgatavotais lācītis, par kuru iegūts arī debitantes diploms lāču meistaru konkursā Anglijā.

Uz izstādes afišas redzams Gundegas O. Vainovskas pašas roku darinātais un izšūtais lācītis Ofēlija.
Izstādes atklāšanā apmeklētājus ar skanīgām dziesmām priecēja Riebiņu skolas meiteņu ansamblis. Uz pasākumu kolekcionāre bija ieradusies kopā ar lācīti Rūdi, kurš ir viņas bērnu grāmatu galvenais varonis. 2016. gada nogalē iznāca pirmā grāmatiņa – „Kā lācītis Rūdis Ziemassvētkiem gatavojās”, kam sekoja vēl divas grāmatas „Kā lācītis Rūdis dārza svētkus rīkoja” un “Lācītis Rūdis dodas uz Vecrīgu”.

Lielākā no fotogrāfijā redzamajiem lāčiem ir Esmeralda, kas darbojas arī divās grāmatās par lācīti Rūdi.
Pasākumā bērni izvaicāja Gundegu par to no cik valstīm nākuši viņas lācīši, kurš ir senākais un interesējās, kas garšo Rūdim. Kolekcionāre pastāstīja, ka pirmais lācītis atnācis, kad viņa bija trīs gadus veca, bet kolekcija aizsākusies pirms nepilniem 20 gadiem. Bērnu dienu lāčiem, dāvinātajiem, tepat pirktajiem, no ceļojumiem vestajiem un pašdarinātajiem aizvien pievienojas jauni. Turklāt visiem tiek doti vārdi! Arī izstādē katram ir klāt zīmīte ar vārdu un apmeklētāji aicināti nobalsot par to, kurš visvairāk iepaticies. Autores kolekcijā šobrīd ir lācīši no 31 valsts.

Izstādes atklāšanā.
Savukārt, vislielāko prieku bērniem raisīja stāsts par to, kas visvairāk garšo Rūdim. Tas izrādās nav medus, kā ierasts uzskatīt par lāčiem, Rūdis dodot priekšroku šokolādei.

Rotaļu lācīši aicina mūs uz mirkli apstāties, pasmaidīt un atcerēties, cik daudz prieka spēj radīt viens mazs, pūkains draugs!

Gundega O. Vainovska ar lācīti Rūdi izstādes atklāšanā.
