Nedēļas nogalē termometra stabiņš vietām pārsniegs +20 grādu atzīmi
Šonedēļ Latvijā palaikam gaidāms lietus un gaisa temperatūra būs tuvu normai, prognozē sinoptiķi.
Otrdien vietām līs, vairāk nokrišņu būs naktī Kurzemē. Uzspīdot saulei, valsts austrumu daļā gaiss iesils līdz pat +21 grādam, bet Dienvidkurzemes piekrastē temperatūra nepārsniegs +10 grādus.
Trešdien daudzviet līs, valsts austrumos iespējamas pērkona lietusgāzes. Lai gan naktī temperatūra nenoslīdēs zem +6 grādiem, diena valsts lielākajā daļā nav gaidāma siltāka par +9..+14 grādiem.
Ceturtdiena būs saulaināka, Kurzemē īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +2..+7 grādiem un pēcpusdienā sasniegs +13..+18 grādus.
Nedēļas nogalē termometra stabiņš vietām pārsniegs +20 grādu atzīmi, iespējams lietus un pērkona negaiss.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī nedēļa gaidāma grādu siltāka par normu, nākamās nedēļas vidējā temperatūra varētu pakāpties trīs grādus virs normas.