2026. gada 9. maijā cilvēki devušies nolikt ziedus pie Salaspils memoriāla
Atzīmējot Padomju Savienības uzvaru Otrajā pasaules karā, 9. maijā cilvēki devušies nolikt ziedus pie Salaspils memoriāla.
66 pārkāpuma procesi un trīs aizturētie - policija skaidro, kā Latvijā aizritēja 9. maijs
Valsts policija ziņo, ka sestdien, 9. maijā, Latvijā aizturēti trīs tā dēvētās uzvaras dienas svinētāji, bet līdz plkst. 20.00 policija kopumā sākusi 66 administratīvā pārkāpuma procesus.
Vairākums procesu sākts par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā.
Viens no aizturētajiem Ventspilī pie krūtīm bija pielicis Georga lenti un atteicās uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Salaspilī kāds vīrietis aizturēts par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību.
Savukārt Liepājā kāds vīrietis, būdams reibumā, traucējis sabiedrisko mieru un kārtību, lamājies necenzētiem vārdiem, kā arī ņirgājies par Latvijas atbalstu Ukrainai. Tāpat vīrietis nav pakļāvies policijas darbinieku likumīgajām prasībām, kā rezultātā tika aizturēts un par viņa rīcību sākti četri administratīvā pārkāpuma procesi.
Gan Rīgā, gan Daugavpilī ir fiksēts, ka personas ir mēģinājušas nolikt ziedus demontēto padomju pieminekļu vietās, kas tiek traktēta kā militārās agresijas un kara noziegumu slavināšana. Arī pret šim personām sākti administratīvo pārkāpumu procesi. Viens šāds vīrietis tika aizturēts Uzvaras parkā, Rīgā, kur līdz 2022. gadam atradās piemineklis padomju armijas karavīriem.
Sportiski ģērbtais vīrietis parkā, kur agrāk 9. maijā pie pieminekļa pulcējās tūkstošiem cilvēku, bija ieradies ar puķēm un tika ievietots policijas mikroautobusā. Valsts policija kopā ar citiem dienestiem turpinot strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību.
Jau ziņots, ka līdz šim dienas gaitā Rīgas reģionā bija konstatēti atsevišķi gadījumi, kad personu apģērbā vai pie tā piestiprinātos elementos ir publiski redzami militārās agresijas slavinoši simboli un uzraksti, piemēram, Krievijas ģerbonis, uzraksts "Russia", Georga lente un tamlīdzīgi. Viens vīrietis par šādu pārkāpumu Salaspils memoriāla apkārtnē nopelnīja pat divus administratīvā pārkāpuma procesus.
Daugavpilī konstatēts gadījums, kad 1981. gadā dzimis vīrietis manāmā alkohola reibumā, ejot gar Šmakovkas muzeju Rīgas ielā, ar portatīvo skaļruni atskaņoja militāro agresiju slavinošu dziesmu, savukārt Rīgā, Pļavnieku kapos, kāds vīrietis no sava transportlīdzekļa atskaņojis sarkano armiju slavinošu dziesmu.
Tāpat divi administratīvie pārkāpuma procesi sākti par atrašanos publiskā vietā reibuma stāvoklī, proti, divas personas Salaspilī pie piemiņas vietām bija lielā - piecu un divu promiļu - alkohola reibumā.
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai saistībā ar 9. maiju VP strādā pastiprinātā režīmā, iesaistot plašus likumsargu spēkus, kā arī īstenojot ciešu sadarbību ar Valsts drošības dienestu un citiem sadarbības partneriem.
Individuāla ziedu nolikšana apbedījumu vietās nav aizliegta. Savukārt ziedu nolikšana vietās, kur demontēti padomju pieminekļi, tiks uzskatīta par šo objektu un militāras agresijas slavināšanu, un šādas darbības netiks pieļautas.
Policijas mērķis un uzdevums ir nepieļaut sabiedriskās kārtības apdraudējumu un jebkādu agresijas slavināšanu.
Policijā atgādina, ka totalitāro režīmu simbolu, kā arī jebkāda militāro agresiju un kara noziegumus slavinošu un attaisnojošu simbolu izmantošana publiskās vietās ir aizliegta un sodāma, attiecīgi vērtējot personas atbildību.
Desmitgadēm 9. maijā pēc Krievijas iniciatīvas tikušas organizētas svinības Sarkanās armijas uzvarai pār nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. Arī Latvijā joprojām daļa sabiedrības piekopj tradīciju atzīmēt tā dēvētos uzvaras svētkus, tomēr šis datums Austrumeiropā tiek identificēts ar Baltijas valstu okupāciju un aneksiju PSRS sastāvā.